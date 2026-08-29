"Kosova si Kandahar" dhe rasti Sheholli - Myftiu Naim Tërnava me deklaratë publike
Prokuroria Speciale e Kosovës ditë më parë ka ngritur aktakuzë ndaj Fatmir Shehollit, gjersa sipas aktakuzës në telefonin e tij është gjetur një fotografi e titulluar “Top Secret 2”, të cilën Prokuroria e ka përfshirë si një nga provat në rastin ku ai akuzohet për spiunazh dhe shantazh.
Sipas aktakuzës, dokumenti, të cilin Sheholli dyshohet se ia kishte dërguar një personi përmban një plan që synonte zgjerimin e ndikimit të radikalizimit islamik në Kosovë dhe rajon.
Sipas Prokurorisë, fotografia mbante mbishkrimin “Top sekret 2” dhe përmbante tekst në gjuhën serbe me karakter konfidencial.
Dokumenti përshkruan një plan që, sipas interpretimit të Prokurorisë, synonte krijimin e perceptimit të Kosovës si vend i radikalizuar fetarisht dhe destabilizimin e saj. Në dokument flitet për financimin dhe ndërtimin e xhamive dhe shkollave fetare, për ndikim te persona të njohur në sport, media, muzikë dhe politikë, si dhe për diasporën shqiptare.
Në një nga pjesët e dokumentit thuhet se synimi afatgjatë do të ishte që Kosova të perceptohej nga Perëndimi si e radikalizuar, në mënyrë që të ndryshonte qëndrimi ndërkombëtar ndaj saj dhe, sipas tekstit, Kosova të kthehej nën juridiksionin e Serbisë.
Lidhjet me BIA-n serbe, materialet sekrete e “Kosova si Kandahar”– dosja e plotë ndaj Fatmir Shehollit
E lidhur me këtë, sot myftiu Naim Tërnava ka dalë me një deklaratë publike.
Më poshtë mund ta lexoni të plotë deklaratën, pa ndërhyrje:
Deklaratë publike e Myftiut të Kosovës, Naim ef. Tërnava për zbardhjen e së vërtetës rreth dokumentit “Top Secret” dhe pretendimeve të paraqitura në publik
Të nderuar dhe të çmuar qytetarë të Kosovës,
Të çmuar besimtarë,
Motra dhe vëllezër,
Me vëmendje dhe shqetësim kam përcjellë zhvillimet e ditëve të fundit, në një kohë kur në hapësirën publike janë shfaqur pretendime dhe qëndrime që prekin jo vetëm Bashkësinë Islame të Kosovës, por edhe marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve fetare dhe vetë kulturën e bashkëjetesës në vendin tonë.
Prej kohësh, ndaj besimit islam, trashëgimisë dhe rolit të Bashkësisë Islame të Kosovës është zhvilluar nga individë, grupe dhe shoqata të caktuara një diskurs mohues dhe denigrues, i cili në raste të caktuara është paraqitur në emër të një interpretimi të caktuar të shqiptarizmit dhe të “kthimit te rrënjët e të parëve”.
Dua të theksoj qartë se në Republikën e Kosovës besimi është i lirë. Çdo individ dhe çdo komunitet ka të drejtë ta jetojë, ta shprehë dhe ta manifestojë bindjen e vet fetare. Por liria e besimit dhe e shprehjes nuk mund të përdoret për të mohuar besimin e tjetrit, për të denigruar një komunitet fetar apo për të vënë në dyshim përkatësinë kombëtare të qytetarëve për shkak të bindjeve të tyre fetare.
Kosova është ndërtuar edhe mbi një traditë të bashkëjetesës ndërmjet komuniteteve të saj. Dallimet fetare nuk kanë qenë dhe nuk duhet të bëhen burim përçarjeje. Përkundrazi, respekti, mirëkuptimi dhe bashkëjetesa janë vlera që duhet t’i mbrojmë dhe t’ua përcjellim brezave të ardhshëm.
Në këtë kontekst, publikimi i materialeve të paraqitura si pjesë e gjetjeve të Prokurorisë, përfshirë edhe materialet që lidhen me telefonin e të pandehurit Fatmir Sheholli dhe dokumentin e cilësuar në publik si “Top Secret”, ka krijuar një situatë që kërkon maturi, përgjegjësi dhe, mbi të gjitha, zbardhjen e plotë të së vërtetës.
Pikërisht për këtë arsye, u drejtohem qytetarëve, institucioneve kompetente, Prokurorisë Speciale dhe të gjitha organeve profesionale të Republikës së Kosovës me një kërkesë të qartë: çdo pretendim i paraqitur në publik duhet të verifikohet në mënyrë të plotë, profesionale dhe institucionale.
Nëse një dokument i tillë ekziston dhe nëse është autentik, duhet të bëhet e qartë kush e ka hartuar, nga cili burim ka ardhur, për çfarë qëllimi është përgatitur, në çfarë rrethanash është përdorur dhe çfarë vlere ka në aspektin faktik dhe provues.
Kjo është veçanërisht e rëndësishme për shkak të përmbajtjes së pretenduar të këtij dokumenti. Sipas asaj që është bërë publike, në të Bashkësia Islame e Kosovës paraqitet si një institucion gjoja nën ndikimin ose kontrollin e shërbimeve të sigurisë së shtetit serb, ndërsa xhamitë dhe medresetë paraqiten si të ndërtuara apo të financuara nga Serbia, me pretendimin se përmes Bashkësisë Islame të Kosovës synohej shndërrimi i Kosovës në “Kandahar”.
Këto janë pretendime jashtëzakonisht të rënda. Për këtë arsye, ato nuk mund të trajtohen as si të vërteta të mirëqena dhe as të mbeten vetëm në nivelin e interpretimeve apo deklarimeve publike. Ato duhet t’i nënshtrohen verifikimit të plotë institucional, mbi bazën e fakteve, dokumenteve dhe provave.
Bashkësia Islame e Kosovës ka të drejtë dhe detyrë të kërkojë që emri, veprimtaria dhe kredibiliteti i saj të mos cenohen përmes pretendimeve të pa verifikuara.
Po aq e rëndësishme është të sqarohet nëse dhe në çfarë mase ky dokument, apo materiale të tjera të ngjashme, janë përdorur gjatë viteve të fundit si bazë për akuza, fushata apo veprime kundër Bashkësisë Islame të Kosovës, institucioneve të saj, xhamive, medreseve, teologëve, imamëve dhe udhëheqësve të saj.
Nëse një dokument i tillë është përdorur për të ndërtuar akuza apo për të ndikuar në opinionin publik, edhe kjo është çështje që meriton të sqarohet nga institucionet kompetente.
Nuk kërkojmë trajtim të veçantë dhe as mbrojtje nga përgjegjësia institucionale. Kërkojmë vetëm që përballë nesh të qëndrojnë faktet dhe provat dhe që i njëjti standard të zbatohet për të gjithë.
Bashkësia Islame e Kosovës nuk kërkon përplasje me askënd dhe nuk dëshiron që kjo çështje të shndërrohet në një tjetër konflikt politik, fetar apo shoqëror. Ne kërkojmë që ajo të trajtohet përmes institucioneve të drejtësisë dhe procedurave të ligjshme.
Po ashtu, kërkojmë që të ndalen fushatat dhe gjuhët që synojnë të njollosin Bashkësinë Islame të Kosovës, institucionet e saj, xhamitë, medresetë, hoxhallarët dhe udhëheqësit e saj. Çdo pretendim duhet të mbështetet në fakte dhe prova dhe të trajtohet me përgjegjësi.
Të nderuar qytetarë,
Bashkësia Islame e Kosovës është pjesë e shoqërisë dhe e historisë së Kosovës. Ajo ka qenë dhe mbetet e përkushtuar ndaj paqes, stabilitetit, edukimit, mirëkuptimit ndërmjet qytetarëve dhe forcimit të institucioneve të Republikës së Kosovës.
Prandaj, kjo deklaratë nuk është thirrje për përplasje. Është thirrje për të vërtetën, drejtësinë dhe përgjegjësinë institucionale.
Institucioneve kompetente u bëjmë thirrje që këtë çështje ta trajtojnë me seriozitetin dhe përgjegjësinë që kërkon, duke garantuar një proces profesional, të paanshëm dhe të bazuar në fakte. Është e domosdoshme të zbardhet plotësisht autorësia dhe origjina e dokumentit, rrethanat dhe qëllimi i hartimit të tij, autenticiteti, mënyra e përdorimit dhe, mbi të gjitha, nëse dhe çfarë ndikimi ka pasur ai në zhvillimet shoqërore e institucionale në Kosovë.
Le të ndahen faktet nga pretendimet dhe le të mbajë përgjegjësi secili për veprimet e veta.
Ajo që kërkojmë është e thjeshtë: e vërteta të dalë në dritë dhe drejtësia të bëjë punën e saj.
Nuk duhet të lejojmë që një çështje e tillë të përdoret për të nxitur përçarje ndërmjet qytetarëve të Kosovës, për të dëmtuar marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve fetare apo për të cenuar vlerat e bashkëjetesës sonë.
Bashkësia Islame e Kosovës do të vazhdojë të mbrojë emrin, kredibilitetin dhe dinjitetin e saj përmes rrugëve institucionale dhe ligjore, duke mbetur e përkushtuar ndaj misionit të saj dhe ndaj së mirës së përgjithshme të shoqërisë sonë.
Zoti e ruajt Bashkësinë Islame të Kosovës, popullin e Kosovës dhe Republikën e Kosovës!
Zoti na dhëntë urtësi, drejtësi dhe forcë që, pavarësisht dallimeve dhe sfidave, ta ruajmë paqen, bashkëjetesën dhe atë që na bashkon!. /Telegrafi/