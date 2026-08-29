Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka bërë të ditur se Bekim Hoxha është transferuar përkohësisht për një periudhë njëmujore nga pozita e Drejtorit Ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë në pozitën e Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë Pyjore të Kosovës.

Siç thuhet në njoftim transferimi është bërë në interes të institucionit dhe për sigurimin e funksionimit të rregullt institucional të Agjencisë Pyjore të Kosovës.


Kontrolli në sektorin e qumështit, këto janë rezultatet e prezantuara nga MBPZH-ja dhe AUV

“Vendimi është nxjerrë nga Ministri në detyrë i MBPZhR-së, Armend Muja”, thuhet më tej. /Telegrafi/


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