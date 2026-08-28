I përgatiti surprizë burrit në Ulqin, por kur hapi derën e dhomës mbeti e ngrirë
Ajo kishte menduar se po krijonte kujtimin më romantik të udhëtimit, por kamera regjistroi diçka krejt tjetër
Përvjetori i martesës duhej të ishte një mundësi për t’i lënë pas grindjet, për t’u shkëputur nga përditshmëria dhe për të rizbuluar atë që dikur i kishte bërë të dashuroheshin. Por surpriza që gruaja kishte planifikuar prej kohësh u shndërrua në një moment që, siç ka rrëfyer, nuk do ta harrojë kurrë.
Ajo tregoi se, për përvjetorin e dytë të martesës, kishte dashur t’i përgatiste bashkëshortit diçka të veçantë. Çifti kishte udhëtuar për disa ditë në Ulqin, ndërsa pas vetes kishin lënë një periudhë me debate dhe tensione të shpeshta.
Ajo besonte se disa ditë larg rutinës do t’u bënin mirë dhe do t’i ndihmonin të afroheshin sërish.
Nuk mund ta imagjinonte se pikërisht atje do të zbulonte se çfarë po ndodhte në të vërtetë me martesën e tyre.
I tha se po shkonte në spa, ndërsa në të vërtetë po përgatiste surprizën
Pas mbërritjes në hotel, ajo i tha bashkëshortit se kishte rezervuar një trajtim disaorësh në spa. Ai vendosi të qëndronte në dhomë dhe të pushonte.
Por gruaja nuk shkoi në spa.
Ajo doli për të marrë një tortë, veshi fustanin që kishte zgjedhur posaçërisht për atë mbrëmje dhe stafit të hotelit i dorëzoi një video të përgatitur me fotografi dhe momente nga vitet e tyre së bashku.
Plani ishte që videoja të shfaqej sapo ajo të hynte në dhomë.
Madje kishte kërkuar nga një pjesëtar i stafit të filmonte reagimin e bashkëshortit, duke menduar se pamjet do të bëheshin një kujtim i bukur nga përvjetori i tyre.
Me tortën në duar, ajo mbërriti para derës së dhomës, e hapi dhe tha me entuziazëm:
– Surprizë!
Pastaj hodhi sytë drejt shtratit.
Aty ishte bashkëshorti i saj me një grua tjetër.
Gruaja tjetër ishte e zhveshur, ndërsa bashkëshorti i saj kishte vetëm të brendshmet.
Torta i ra nga duart.
Pothuajse në të njëjtin moment, në ekran nisi të shfaqej videoja romantike që ajo kishte përgatitur vetëm pak orë më parë, me fotografitë dhe kujtimet e tyre më të bukura.
Kamera që duhej të regjistronte surprizën, regjistroi tradhtinë
Për disa çaste ajo qëndroi e ngrirë në vend, duke u përpjekur të kuptonte çfarë po shihte.
Burri me të cilin kishte ardhur në Ulqin për të shpëtuar martesën po e tradhtonte pikërisht në dhomën e tyre të hotelit, gjatë udhëtimit për përvjetorin e martesës.
Dhe gjithçka, falë idesë së saj për të filmuar surprizën, mbeti e regjistruar.
Ajo doli nga dhoma duke qarë, ndërsa bashkëshorti vrapoi pas saj.
Më vonë, sipas rrëfimit të saj, ai iu lut ta falte, duke u përpjekur ta bindte se kishte bërë një gabim dhe se mund ta vazhdonin udhëtimin.
Por për të nuk kishte më kthim pas.
Në praninë e tij rezervoi biletën për t’u kthyer në shtëpi dhe po atë mbrëmje u largua nga hoteli, duke e lënë bashkëshortin në Ulqin.
Para se të largohej, mori edhe videon që fillimisht duhej të ishte një kujtim romantik nga përvjetori i tyre.
Në fund, ajo video u bë dëshmi e momentit kur zbuloi tradhtinë.
Udhëtimi, për të cilin kishte shpresuar se do ta shpëtonte martesën, përfundoi me një surprizë krejt tjetër – atë që ajo nuk do të kishte dashur ta merrte kurrë. /Telegrafi/