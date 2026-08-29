Trump synon Hënën dhe më tej, themelon Akademinë e parë Hapësinore të SHBA-së
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, nënshkroi një urdhër ekzekutiv për të themeluar Akademinë e parë Hapësinore të SHBA-së, ku do të trajnohet brezi i ardhshëm i udhëheqësve të hapësirës, njoftoi Agjencia Hapësinore e SHBA-së (NASA).
Trump, kur nënshkroi Urdhrin Ekzekutiv për themelimin e Akademisë Amerikane të Hapësirës në qendrën hapësinore të NASA-s në Houston, tha se akademia hapësinore do të edukojë “një brez të tërë anëtarësh të kualifikuar të ushtrisë”.
“Duke pasur parasysh rritjen e shpejtë të Forcës Hapësinore Amerikane dhe industrisë komerciale hapësinore, si dhe zgjerimin e ambicieve tona në Hënë dhe shumë më gjerë, është e qartë se do të na duhet të edukojmë dhe trajnojmë një brez të tërë personeli ushtarak të kualifikuar, inxhinierësh dhe operatorësh civilë”, tha Trump.
Sipas urdhrit ekzekutiv, kryetari i Komisionit të ri Presidencial për Akademinë Hapësinore të SHBA-së do të jetë administratori i NASA-s, Jared Isaacman, ndërsa drejtori ekzekutiv do të jetë zëvendësadministratori i NASA-s, Matt Anderson.
Në një deklaratë, NASA tha se hapësira është një fushë kyçe për sigurinë kombëtare të SHBA-së, rritjen ekonomike, zbulimet shkencore dhe inovacionin teknologjik.