Numri i të zhdukurve nga përmbytjet shkatërruese në Nepal dhe Kinë kalon 3,000
Përpjekjet e shpëtimit janë në ditën e tyre të katërt, por autoritetet nepaleze po paralajmërojnë se po përpiqen të përballojnë numrin e trupave në dekompozim të gjetur.
Numri i të vdekurve: Të paktën 3,000 persona rezultojnë të zhdukur pas përmbytjeve katastrofike në kufirin Nepal-Kinë, dhe priten më shumë shira këtë fundjavë në zonat e prekura nga përmbytjet, ndërsa përpjekjet e shpëtimit vazhdojnë. Më shumë se 600 persona janë vdekur në Nepal dhe shtatë në Kinë.
Kërkohet ndihmë: Ministri i Jashtëm i Nepalit thotë se u është drejtuar qeverive të huaja për ndihmë të specializuar dhe për frigoriferë - ndërsa autoritetet përpiqen të përballojnë numrin në rritje të trupave të gjetur. Zyrtarët po planifikojnë të varrosin mbetjet e paidentifikueshme në një varr masiv.
Në terren: Ekipet e CNN kanë parë shtëpi të shkatërruara në Nepal, ndërsa familjet kërkojnë me dëshpërim informacion. Mediat shtetërore kineze raportuan se nuk ka shenja të mbijetuarve në një pikëkalim kufitar që u përfshi nga vala e përmbytjeve.