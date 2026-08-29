Ylli i madh i Real Madridit po kërkon të largohet
Real Madridi po shqyrton mundësinë e largimit të mbrojtësit 27-vjeçar, Trent Alexander-Arnold, me Liverpoolin dhe Newcastle Unitedin si opsione ku mund të transferohet. Aktiviteti i transferimeve të Real Madridit mund të ndryshojë në mënyrë dramatike në orët në vijim.
Reprezentuesi anglez po shqyrton një rikthim në Ligën Premier menjëherë pasi u la në stol për dy sezone radhazi nën drejtimin e trajnerit Jose Mourinho, i cili ia ka dhënë pozicionin titullar në krahun e djathtë të sapoardhurit Denzel Dumfries.
Alexander-Arnold mbërriti te Real Madrid si transferim i lirë pasi kontrata e tij në Anfield skadoi, por viti i tij i parë në Spanjë u shënua nga ndryshime në pozicionin taktik dhe probleme fizike. Nënshkrimi i Dumfries nga Interi ia uli mundësitë atij në pozicionin e mbrojtësit të djathtë, duke e lënë atë në stol në fillim të sezonit.
Vazhdimi i qëndrimit të lojtarit në stol ka shkaktuar pakënaqësi, duke u kërkuar përfaqësuesve të tij të përshpejtojnë ofertat për t'u larguar nga kryeqyteti spanjoll para 1 shtatorit. Bordi i Real Madridit nuk e ka përjashtuar mundësinë e negociatave për një transferim zyrtar në këto ditë të fundit të afatit kalimtar nëse oferta financiare përmbush kërkesat e vendosura nga hierarkia e klubit.
Stafi i trajnerëve të Liverpoolit, i udhëhequr nga Andoni Iraola, po shqyrton rikthimin e menjëhershëm të mbrojtësit për të konkurruar për pozicionin e mbrojtësit të djathtë me Jeremie Frimpong dhe për të siguruar rotacion në mesfushë përkrah Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch dhe Dominik Szoboszlai.
Analistët e klubit theksojnë aftësinë e tij për të dhënë pasime të gjata nga thellësia te anësorët sulmues si Bradley Barcola, i cili u nënshkrua këtë verë për rreth 140 milionë euro.
Newcastle United është gjithashtu midis klubeve të Ligës Premier të interesuara për të nënshkruar me mbrojtësin e krahut para mbylljes së afatit kalimtar veror. Shkathtësia e lojtarit u lejon klubeve britanike ta parashikojnë atë duke luajtur si në mbrojtje ashtu edhe në mesfushë këtë sezon.
Bordet e Real Madridit dhe Liverpoolit do të zhvillojnë bisedime intensive gjatë 48 orëve të ardhshme. Drejtuesit e klubit madrilen do të finalizojnë shumën zyrtare të transferimit së shpejti për të përcaktuar nëse do të pranojnë një ofertë me shkrim përpara se të mbyllet afati kalimtar i verës. /Telegrafi/