UEFA ka marrë një vendim përfundimtar: Ky rast do të penalizohet gjithmonë që nga tani e tutje
Përpara sezonit të ri, komiteti i arbitrimit i UEFA-s miratoi kritere më të qarta për vlerësimin e prekjes së topit me dorë, me qëllim shmangien e interpretimeve të ndryshme të të njëjtave situatave në Ligën e Kampionëve, Ligën e Evropës dhe Ligën e Konferencës.
Një nga ndryshimet më të rëndësishme lidhet pikërisht me lojën me dorë në zonën e penalltisë, dhe UEFA veçoi si shembull situatën kontroverse nga çerekfinalja e Ligës së Kampionëve e sezonit të kaluar midis Barcelonës dhe Atletico Madridit.
Konkretisht, Marc Pubill preku topin me dorë në minutën e 54-të të ndeshjes, pasi portieri Juan Musso e kishte rikthyer atë në lojë. Gjyqtari rumun Istvan Kovacs nuk dha penallti në atë kohë, dhe as dhoma e VAR-it nuk reagoi.
Sipas kritereve të reja të UEFA-s, një situatë identike në sezonin e ri do të ndëshkohet me penalizim.
Roberto Rosetti, zyrtari kryesor i gjyqtarëve të UEFA-s, i prezantoi ndryshimet mediave përpara shortit të Ligës së Kampionëve në Monte Karlo.
"Na u desh ta mbyllnim atë kapitull", tha Rosetti.
Sipas udhëzimeve të reja, kur topi është në tokë dhe në lojë, një lojtar nuk mund ta marrë ose ta prekë qëllimisht me dorë, pavarësisht nëse një lojtar kundërshtar është në afërsi të tij të menjëhershme.
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: UEFA has ruled in Barcelona’s favor over Marc Pubill’s handball from last season, with incidents of this nature set to be punished with a penalty going forward.
UEFA refereeing chief Roberto Rosetti called for greater consistency, insisting that nearby players… pic.twitter.com/YFMAsqqmZZ
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 27, 2026
UEFA dëshiron të heqë mundësinë për vlerësime të ndryshme nga gjyqtarët nëse një veprim i tillë kishte një ndikim të drejtpërdrejtë në lojë.
"Nuk duam të sulmojmë frymën e lojës së futbollit. Kemi pasur mjaft interpretime të ndryshme dhe kjo është mënyra se si do t'i ndalojmë ato. Duhet të jemi të qëndrueshëm dhe nuk ka rëndësi nëse lojtarë të tjerë janë përreth apo jo", shpjegoi Rosetti.
Pas ndeshjes së diskutueshme, Barcelona paraqiti një ankesë zyrtare në UEFA në lidhje me arbitrimin. Në veçanti, klubi katalunas vuri në dyshim faktin që Kovacs nuk tregoi me gisht nga pika e penalltisë, por as VAR nuk ndërhyri.
Barcelona kërkoi një hetim, një pasqyrë të komunikimit midis gjyqtarëve, si dhe një njohje zyrtare të gabimeve të mundshme.
UEFA nuk e pranoi ankesën e klubit katalunas në atë kohë.
Atletico Madrid, pasi fitoi 2-0 në ndeshjen e parë dhe më pas 2-1 në ndeshjen e kthimit, u kualifikua për në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve.
Me kriteret e reja, UEFA tani dëshiron të sigurojë një qëndrueshmëri më të madhe dhe të parandalojë që situata të ngjashme të vlerësohen ndryshe nga ndeshja në ndeshje në të ardhmen. /Telegrafi/