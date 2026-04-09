Penallti apo keqkuptim? Loja me dorë e Pubill për të cilën flasin të gjithë
Atletico Madrid shkaktoi disa polemika me një përpjekje të çuditshme për të nisur një goditje fundore nga porta në pjesën e dytë të ndeshjes së tyre të Ligës së Kampionëve për sezonin 2025/26 kundër Barcelonës në Camp Nou.
Rreth minutës së 55-të, Los Rojiblancos morën një goditje nga porta dhe portieri Juan Musso u përpoq ta shfrytëzonte atë me shokët e tij të ekipit.
Ai me sa duket e goditi topin anash drejt mbrojtësit Marc Pubill, i cili në fund e ndaloi atë me duart e tij.
Lojtari i Atletico Madridit do të rifillonte lojën duke e goditur topin përpara, gjest që ka shkaktuar shumë polemika nëse loja filloi me nisjen e Mussos.
En España se armó un revuelo gigante por ESTA MANO de Pubill NO SANCIONADA como PENAL para el Barça, después del pase de Musso…
Shumë tifozë dhe njohës të futbollit mendojnë se Barça meritonte një penallti për një prekje me dorë në atë pikë.
Arsyeja pse nuk u dha është ndoshta sepse gjyqtari nuk e pa përpjekjen e Mussos si një fillim të vërtetë dhe si rezultat e la të vazhdonte.
Ndryshe, sezonin e kaluar në Ligën e Kampionëve ka ndodhur një rast i njëjtë kur portieri i Aston Villës, Emiliano Martinez e ka nisur topin dhe ai është ndalur me dorë për t’u rinisur përsëri nga mbrojtësi Tyrone Mings.
Në atë rast, loja e zuri në befasi edhe gjyqtarin, Tobias Stieler, dhe pas disa momentesh mosbesimi, ai akordoi atë që ishte qartësisht një penallti. /Telegrafi/
1r video: El Dibu saca y Mings la coje con la mano, el árbitro penalti y amarilla.
2n video: Musso saca y Pubill la coje con la mano, el árbitro no ve nada y no es penalti ni amarilla.
