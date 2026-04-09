Atletico Madrid shkaktoi disa polemika me një përpjekje të çuditshme për të nisur një goditje fundore nga porta në pjesën e dytë të ndeshjes së tyre të Ligës së Kampionëve për sezonin 2025/26 kundër Barcelonës në Camp Nou.

Rreth minutës së 55-të, Los Rojiblancos morën një goditje nga porta dhe portieri Juan Musso u përpoq ta shfrytëzonte atë me shokët e tij të ekipit.

Ai me sa duket e goditi topin anash drejt mbrojtësit Marc Pubill, i cili në fund e ndaloi atë me duart e tij.

Lojtari i Atletico Madridit do të rifillonte lojën duke e goditur topin përpara, gjest që ka shkaktuar shumë polemika nëse loja filloi me nisjen e Mussos.

Shumë tifozë dhe njohës të futbollit mendojnë se Barça meritonte një penallti për një prekje me dorë në atë pikë.

Arsyeja pse nuk u dha është ndoshta sepse gjyqtari nuk e pa përpjekjen e Mussos si një fillim të vërtetë dhe si rezultat e la të vazhdonte.

Ndryshe, sezonin e kaluar në Ligën e Kampionëve ka ndodhur një rast i njëjtë kur portieri i Aston Villës, Emiliano Martinez e ka nisur topin dhe ai është ndalur me dorë për t’u rinisur përsëri nga mbrojtësi Tyrone Mings.

Në atë rast, loja e zuri në befasi edhe gjyqtarin, Tobias Stieler, dhe pas disa momentesh mosbesimi, ai akordoi atë që ishte qartësisht një penallti. /Telegrafi/

