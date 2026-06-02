United Hospital - kujdes i avancuar për shëndetin gjinekologjik të gruas
Kur bëhet fjalë për shëndetin gjinekologjik, kontrolli i rregullt dhe diagnostikimi i saktë janë hapat më të rëndësishëm për parandalim, trajtim në kohë dhe kujdes të vazhdueshëm për gruan.
Për gratë që kërkojnë vlerësim profesional, trajtim të specializuar apo ndërhyrje gjinekologjike, United Hospital ofron qasje të avancuar mjekësore përmes Departamentit të Gjinekologjisë.
Shërbime Specialistike dhe Kirurgji Intime
Diagnostikim i Avancuar
• Ekzaminime rutinë
• Biopsi (lokale ose me anestezi)
• Trajtim i sëmundjeve seksualisht të transmetueshme
Kirurgjia Operative
• Trajtimi i cistave të vezoreve dhe miomave
• Metoda moderne: histeroskopia, laparoskopia, laparotomia
Infertiliteti dhe Endometrioza
• Kujdes i specializuar për fertilitetin
• Trajtimi i endometriozës dhe prolapsit të organeve pelvike
Kirurgji Intime
• Ndërhyrje estetike dhe funksionale
• Teknologji moderne dhe procedura të avancuara
Nëse keni nevojë për kontroll gjinekologjik, diagnostikim më të avancuar apo trajtim të specializuar, vizitoni Departamentin e Gjinekologjisë në United Hospital dhe kujdesuni për shëndetin tuaj në kohë.