Sveçla: Neni 31 për shtetësinë ekziston që nga viti 2008, nuk është dispozitë e re
Në një konferencë për media, ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, dhe zyrtarë të MPB-së kanë reaguar ndaj debatit të ditëve të fundit lidhur me Ligjin për Shtetësinë e Kosovës, duke theksuar se neni 31 i ligjit nuk paraqet një dispozitë të re, por është i bazuar në Kushtetutën e Kosovës dhe në Pakon e Ahtisaarit.
Sveçla tha se e drejta për shtetësi për qytetarët e ish-Republikës Federative të Jugosllavisë që kanë qenë banorë të përhershëm të Kosovës më 1 janar 1998 dhe pasardhësit e tyre të drejtpërdrejtë “buron nga Pakoja e Ahtisaarit” dhe se e njëjta dispozitë është pjesë e Kushtetutës që nga viti 2008.
“Nuk është dispozitë e re, ky nen është pjesë e dispozitave themelore të Kushtetutës, përkatësisht e nenit 155 që derivon nga Pakoja e Ahtisaarit. Kjo e drejtë nuk është krijuar apo njohur nga kjo qeveri dhe nuk është futur për herë të parë me ligjin e ri, ashtu siç eksponentët e opozitës po e proklamojnë”, tha ai.
Ai tha se kjo dispozitë ka qenë pjesë e pandryshuar e legjislacionit për shtetësi që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës.
“Kjo e drejtë, e cila parasheh se Republika e Kosovës ua njeh të drejtën e shtetësisë së Republikës së Kosovës, pavarësisht nga vendbanimi i tyre i tanishëm dhe shtetësia që posedojnë, të gjithë qytetarëve që ishin Republikës Federative të Jugosllavisë, të cilët kanë qenë banorë të përhershëm të Kosovës më 1 janar vitit 1998, si dhe pasardhësve të tyre të drejtpërdrejtë buron nga propozimi gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës i njohur si Pakoja e Ahtisaarit, të cilën, siç të gjithë e dini, ne e kemi kundërshtuar në mënyrë fundamentale. E njëjta është përfshirë në Kushtetutën e Kosovës dhe ka qenë pjesë e pandryshuar e legjislacionit tonë për shtetësi që nga viti 2008”, theksoi ai.
Sveçla kritikoi opozitën për kundërshtimet e saj ndaj ligjit, duke rikujtuar se ndryshimet kushtetuese të vitit 2012 ishin miratuar nga partitë që sot janë në opozitë.
“Në vitin 2012, në vend që kjo dispozitë të hiqej nga Kushtetuta, opozita e tanishme që ishte në pushtet në atë kohë vendosi që përmes ndryshimeve kushtetuese ta bartë këtë dispozitë te dispozitat themelore të Kushtetutës me qëllim që ta bëjë pjesë të përhershme të rendit kushtetues”, tha ai.
Sipas Sveçlës, deklarimet se qytetarët po presin në radhë para Ministrisë së Punëve të Brendshme për aplikim për shtetësi tregojnë mungesë njohjeje të legjislacionit.
“Deklarimet e opozitës në media se para ndërtesës së MPB-së janë bërë radhë të gjata për aplikim për shtetësi tregojnë se ata jo vetëm që nuk e njihnin ligjin, por nuk ishin të vetëdijshëm as për veprimet që kishin ndërmarrë”, deklaroi ai.
Në të njëjtën konferencë, drejtori i Departamentit Ligjor në MPB, Qëndrim Bytyqi, tha se formulimi i nenit 31 në ligjin e ri është identik me nenin 155 të Kushtetutës.
“Ky është neni i njëjtë që është në të katër aktet. Aktualisht është neni 31, në ligjin paraprak ka qenë neni 32”, tha Bytyqi.
Ai sqaroi se ligji i ri nuk ua jep automatikisht shtetësinë personave të përfshirë në këtë kategori, por ua njeh të drejtën për ta fituar atë sipas kritereve ligjore.
“Ligji ua njeh të drejtën e shtetësisë, por që duhet të plotësohen kriteret”, theksoi Bytyqi.
Sipas tij, ligjet e viteve 2008 dhe 2013 përdornin formulimin “konsiderohen shtetas të Republikës së Kosovës”, ndërsa ligji i ri është harmonizuar me tekstin kushtetues.
“Ligji i vitit 2026 që tash ka hyrë në fuqi ka formulimin e njëjtë sikur në Kushtetutë, që do të thotë se ua njeh të drejtën e shtetësisë, por duhet të plotësohen kriteret përkatëse”, deklaroi Bytyqi.
Zyrtarët e MPB-së insistuan se ndryshimet e fundit nuk krijojnë kategori të reja përfituesish dhe se dispozitat aktuale vetëm harmonizojnë ligjin me formulimin kushtetues ekzistues. /Telegrafi/