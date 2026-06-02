Orët shtesë për policinë dhe kushtet në kampin “Enver Zymberi”, Sveçla jep sqarime në konferencë
Në konferencën për media ku u diskutua për Ligjin për Shtetësinë, ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, u pyet edhe lidhur me pagesën e orëve shtesë të policëve dhe kushtet në kampin e Njësisë Speciale “Enver Zymberi”.
Duke folur për kompensimin e orëve shtesë, Sveçla tha se Ministria është duke punuar për krijimin e një sistemi më të mirë, me qëllim që të mos humbasë puna dhe angazhimi i asnjë zyrtari policor.
“Oret shtesë do të paguhen. Ne po punojmë të dizajnojmë sistemin sa më të mirë në mënyrë që askujt të mos i humbet mundi e angazhimi dhe që buxheti i Policisë të orientohet drejt investimeve kapitale por edhe shpenzuese”, deklaroi ai.
Sveçla theksoi se gjatë mandatit të tij si ministër nuk ka mbetur asnjë orë shtesë pa u kompensuar.
“Asnjë orë e Policisë nuk ka mbetur pa paguar prej kur jam ministër. Më herët shtesat e policëve në fundvit u janë fshirë”, tha ai.
I pyetur për kushtet në kampin e Njësisë Speciale “Enver Zymberi”, Sveçla tha se Policia e Kosovës tashmë është deklaruar për këtë çështje, ndërsa mbrojti investimet e bëra në këtë kamp.
“Sa i përket kampit ‘Enver Zymberi’, unë pyetjes tuaj do t’i përgjigjesha vetëm me një pyetje, për këtë çështje është deklaruar Policia”, tha ai.
Ministri në detyrë shtoi se kushtet në kamp janë dukshëm më të mira krahasuar me periudhën kur qeveria aktuale mori përgjegjësinë e institucionit.
“Kushtet aty janë me mijëra herë më të mira se që i kemi gjetur. Në vazhdimësi punohet që këto kushte të ngritën dhe falë investimit në atë kamp ne i kemi sukseset të cilat askush nuk mund t’i mohojë”, deklaroi Sveçla.
Ai theksoi gjithashtu se përmirësimi i kushteve për Policinë e Kosovës ka qenë një nga prioritetet kryesore të qeverisë.
“Nuk ekziston asnjë qeveri që ka punuar më shumë për kushtet e Policisë. Të gjithë e dinë që ne kemi pasur fokus, bile jemi kritikuar nga kundërshtarët politikë se jemi shumë të fokusuar këtu”, u shpreh ai. /Telegrafi/