Trump: Po marr vendimin përfundimtar për Iranin tani
Donald Trump ka përsëritur kërkesat e tij për Iranin dhe tha se po merr një vendim përfundimtar në Dhomën e Situatave.
Këtu presidenti takohet me zyrtarët e sigurisë kombëtare për të diskutuar operacionet sekrete dhe çështje të ndjeshme qeveritare.
Axios raportoi dje se negociatorët amerikanë dhe iranianë kanë arritur një marrëveshje mbi një memorandum mirëkuptimi 60-ditor për të zgjatur armëpushimin dhe për të filluar negociatat rreth programit bërthamor të Iranit.
Negociatorët amerikanë e informuan Trumpin, por ai nuk e nënshkroi menjëherë, duke kërkuar disa ditë kohë për të menduar për këtë, sipas zyrtarëve amerikanë të cituar nga Axios.
Sipas Axios, marrëveshja përfshin pikat e mëposhtme:
Ngushtica e Hormuzit: Transporti detar përmes korridorit kryesor detar do të jetë "i pakufizuar" dhe Irani nuk do të ngarkojë taksa ose të ngacmojë anijet. Irani do të heqë të gjitha minat nga korridori kryesor detar brenda 30 ditëve.
Bllokada detare amerikane: SHBA-të do ta heqin bllokadën e porteve iraniane në përpjesëtim me rivendosjen e transportit detar tregtar, sipas një zyrtari amerikan.
Bisedimet bërthamore: Irani do të zotohet të mos ndjekë një armë bërthamore. Të dyja palët do të negociojnë se si të asgjësojnë uraniumin e pasuruar shumë të Iranit dhe si të adresojnë programin bërthamor. Kritikët thonë se kjo - një qëllim kyç i luftës sipas Trump - thjesht e shtyn këtë çështje të vështirë në të ardhmen.
Sanksionet: SHBA-të zotohen të diskutojnë lehtësimin e sanksioneve dhe lirimin e aseteve të ngrira iraniane. Të dyja palët do të diskutojnë se si Irani mund të fillojë të marrë mallra dhe ndihmë humanitare.
Trump përsërit kërkesat
Presidenti amerikan përsëriti thirrjen e tij që Irani të bjerë dakord se nuk do të ketë kurrë një armë ose bombë bërthamore.
Ai shtoi se Ngushtica e Hormuzit, e cila u mbyll pothuajse menjëherë nga Irani pas sulmit të përbashkët SHBA-Izrael në shkurt, duhet të rihapet menjëherë me transport të pakufizuar detar dhe pa taksa.
Ai tha se Irani duhet gjithashtu të pastrojë të gjitha minat.
Trump përshkroi më tej se Irani duhet të shkatërrojë të gjithë "pluhurin bërthamor" të mbetur që është "varrosur thellë nën tokë". /Telegrafi/