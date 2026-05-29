Arrestohet kandidati për deputet nga PDK, Qëndrim Kryeziu
Kandidati për deputet nga PDK, Qëndrim Kryeziu është arrestuar sot në hapësirat ku ka nisur faza e punimeve në kuadër të projektit “Rrënimi i objekteve ku do të ndërtohet objekti i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural”.
Në një video të siguruar, shihet momenti kur Kryeziu i drejtohet një zyrtareje policore duke kërkuar një dokument për rrënimin e objektit, që siç thotë është e dajës së tij.
Por, sipas pamjeve zyrtarja policore i kërkon vazhdimisht që të largohet nga hapësira, ndërsa më pas urdhëron arrestimin e tij.
Telegrafi është munduar të marrë një përgjigje zyrtare nga Policia e Kosovës e deri më tani nuk ka ndonjë infomacion.