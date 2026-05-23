"Kupola e nxehtësisë" drejt Evropës, meteorologët paralajmërojnë rritje drastike të temperaturave
Shërbimi meteorologjik Severe Weather Europe (SWE) ka njoftuar se mbi pjesën më të madhe të Evropës po zhvillohet një kupolë nxehtësie, e cila në ditët në vijim mund të sjellë temperatura rekord për këtë periudhë të vitit.
Në shumë zona temperaturat do të rriten për rreth 15 gradë Celsius. Në Spanjë dhe Portugali parashikohen temperatura midis 35 dhe 39 gradë Celsius.
Masa e ngrohtë ajrore do të zgjerohet gradualisht drejt veriut dhe lindjes, kështu që temperaturat e pasdites në pjesën më të madhe të Evropës Perëndimore, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Francën dhe Evropën Qendrore, do të arrijnë nga 25 deri në 29 gradë Celsius.
Pritet që temperaturat të jenë deri në 15 gradë më të larta se mesatarja shumëvjeçare për fundin e majit.
Si krijohet kupola e nxehtësisë?
Në ditët e ardhshme nga Afrika Veriore drejt Evropës Perëndimore dhe një pjese të Evropës Qendrore do të depërtojë ajër i ngrohtë dhe shumë i ngrohtë.
Në të njëjtën kohë, mbi pjesën më të madhe të kontinentit do të ndikojë një anticiklon i gjerë, pra një zonë me presion të lartë atmosferik.
Një situatë e tillë zakonisht sjell mot më të qëndrueshëm, më me diell dhe më të ngrohtë, me zhvillim më të vogël të reve dhe më pak mundësi për reshje.
Termi “kupolë nxehtësie” përdoret kur ajri i nxehtë qëndron për një kohë të gjatë mbi një zonë të caktuar, zakonisht nën ndikimin e anticiklonit dhe një shpërndarjeje të veçantë të qarkullimit të ajrit në shtresat e larta të atmosferës, të ashtuquajturit “bllokim omega”.
Presioni i lartë e shtyn ajrin drejt tokës, ku ai ngrohet edhe më shumë, ndërsa qielli i kthjellët dhe orët e shumta me diell e përforcojnë rritjen e temperaturave. Megjithatë, jo çdo periudhë e motit të ngrohtë është kupolë nxehtësie.
Ekspertët paralajmërojnë se disa rajone mund të përjetojnë ditët e para të vërteta të nxehta të vitit 2026. /Telegrafi/