Evropa Perëndimore përgatitet për valë ekstreme të të nxehtit
Evropa Perëndimore po përgatitet për një valë të pazakontë dhe të hershme të të nxehtit ekstrem, ndërsa parashikuesit e motit paralajmërojnë se temperaturat mund të rriten më shumë se 10 gradë Celsius mbi mesataren në maj, duke thyer rekorde të gjata në disa vende.
Temperaturat në Portugali, Spanjë, Francë dhe Mbretërinë e Bashkuar pritet të kalojnë mbi 30 gradë Celsius të premten dhe gjatë javës së ardhshme, me 32 gradë Celsius të parashikuara në Paris dhe Londër dhe deri në 35 gradë Celsius në jugperëndim të Francës.
Në Spanjë, temperaturat mund të arrijnë deri në 38 gradë Celsius në rajonet Guadiana dhe Guadalquivir.
Shërbimi meteorologjik francez Meteo-France tha se temperaturat jashtëzakonisht të larta po shkaktohen nga një “kupolë nxehtësie” që shtrihet nga Maroku, përmes Gadishullit Iberik, deri në Francë.
“Që nga e enjtja, 21 maj, ajri i ngrohtë ka filluar të ngjitet gradualisht mbi Francë nga Maroku, përmes Gadishullit Iberik, dhe mbetet i bllokuar nën presion të lartë, duke krijuar një model bllokues atmosferik”, tha Meteo-France.
“Ky presion i lartë vepron si një kapak, duke e mbajtur ajrin e ngrohtë të bllokuar dhe duke e ngrohur atë përmes kompresimit. Kjo njihet si kupolë nxehtësie. Në rrymat zbritëse, ajri fundoset. Ndërsa kompresohet drejt shtresave më të ulëta të atmosferës, ai nxehet”, tha shërbimi meteorologjik.
Agjencia meteorologjike franceze njoftoi se rekordet “gati me siguri” do të thyhen si për temperaturën më të lartë të regjistruar në maj në Francë, ashtu edhe për temperaturën mesatare më të lartë ditore në këtë muaj.
Ndërkohë, Shërbimi Meteorologjik i Mbretërisë së Bashkuar (Met Office) tha se temperaturat në Britani mund të arrijnë lokalisht deri në 33 gradë Celsius të hënën, duke tejkaluar rekordin aktual të majit prej 32,8 gradësh Celsius të regjistruar në vitin 1944.
Paralajmërime “ekstreme” për shëndetin janë lëshuar në disa pjesë të Britanisë për fundjavën, ndërsa disa zona mund të hyjnë zyrtarisht në valë të nxehti nëse temperaturat qëndrojnë mbi 26 deri në 28 gradë Celsius për tri ditë rresht, varësisht nga rajoni. /AA/