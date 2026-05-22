Hyn në fuqi ligji i ri për shtetësinë
Ligji i ri për Shtetësinë e Republikës së Kosovës ka hyrë në fuqi nga dita e sotme.
Kështu ka bërë të ditur, ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, sot përmes një video-mesazhi drejtuar bashkatdhetarëve.
Sveçla ka njoftuar bashkatdhetarët se Ligji i ri për shtetësinë e Kosovës sjell proceduar më të shpejta, më të thjeshta dhe më moderne për aplikuesit.
“Një nga lehtësimet kryesore është rifitimi i shtetësisë për ju bashkatdhetarët, që për arsye objektive jeni detyruar të liroheni nga shtetësia e Republikës së Kosovës. Nga 9 dokumente që kërkoheshin më parë, tani mjafton kërkesa e plotësuar nga ju si dhe dëshmia se nuk jeni të dënuar për vepër penale me vendim të formës së prerë në shtetin ku jetoni”, ka thënë ai.
Ai ka njoftuar se për shtetësinë mund të bëhet edhe online përmes platformës e- Kosova, ndërsa, sic ka thënë ai, afati i shqyrtimit të kërkesës nga 6 muaj është shkurtuar në 30 ditë.
Ligji i ri për shtetësinë e Kosovës është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në seancën e 23 prillit 2026.
Bashkatdhetarët tanë mund të aplikojnë online për rifitimin e shtetësisë së Republikës së Kosovës përmes platformës e-Kosova, në vegëzën: https://ekosova.rks-gov.net/Service/12.