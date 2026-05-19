Sa orë gjumë na duhen, gjumi shumë i shkurtër ose shumë i gjatë përshpejton plakjen
Shkencëtarët nga Shtetet e Bashkuara analizuan të dhënat nga pothuajse gjysmë milioni pjesëmarrës nga UK Biobank dhe zbuluan se afërsisht shtatë orë gjumë shoqëroheshin me më pak shenja të plakjes biologjike.
Hulumtimi, i botuar në revistën Nature , tregoi se njerëzit që flenë më pak se gjashtë orë ose më shumë se tetë orë në natë kishin më shpesh shenja të plakjes biologjike të përshpejtuar. Diapazoni prej 6.4 deri në 7.8 orë gjumë rezultoi të ishte më i favorshmi, ndërsa studiuesit zgjodhën afërsisht shtatë orë si masën ideale.
Plakja biologjike, në dallim nga mosha kronologjike, i referohet rënies graduale të funksioneve fiziologjike të trupit, duke përfshirë një aftësi më të dobët për të rigjeneruar qelizat dhe një rrezik më të madh sëmundjesh dhe vdekjeje. Shkencëtarët në Qendrën Mjekësore Irving të Universitetit Columbia përdorën inteligjencën artificiale dhe të ashtuquajturat "orë plakjeje" për të vlerësuar gjendjen e 17 sistemeve të organeve bazuar në imazhe mjekësore, proteina dhe molekula nga gjaku.
Autori kryesor Junhao Wen tha se rezultatet nuk nënkuptojnë që vetë kohëzgjatja e gjumit shkakton drejtpërdrejt plakjen më të shpejtë ose më të ngadaltë të organeve.
"Kjo nuk do të thotë që vetëm kohëzgjatja e gjumit bën që organet të plaken më shpejt ose më ngadalë, por sugjeron që si gjumi i pamjaftueshëm ashtu edhe ai i tepërt mund të jenë tregues të shëndetit të përgjithshëm më të dobët të të gjithë organizmit", deklaroi ai.
Gjumi i shkurtër është shoqëruar me episode depresive, çrregullime ankthi, obezitet, diabet tip 2, hipertension, sëmundje ishemike të zemrës dhe aritmi kardiake. Si gjumi i shkurtër ashtu edhe ai i gjatë shoqërohen me sëmundje kronike obstruktive pulmonare, astmë dhe çrregullime të tretjes si gastriti dhe sëmundja e refluksit gastroezofageal.
Wen tha se ky model tregon se sa thellë është i lidhur gjumi me të gjithë fiziologjinë e trupit. Prandaj, ekspertët e shëndetit rekomandojnë një orar të rregullt gjumi, duke kaluar sa më pak kohë para ekraneve para gjumit dhe duke shmangur konsumin e kafeinës më vonë gjatë ditës.