Tregu i pasurive të paluajtshme vazhdon të sjellë oferta të ndryshme për ata që kërkojnë banim, hapësirë më të madhe apo mundësi investimi.

Këtë javë, në Telegrafi Real Estate janë prezantuar disa prona që janë dalluar për lokacionin, hapësirën dhe potencialin që ofrojnë - nga apartamenti në bregdet, te shtëpia familjare, penthouse në Prishtinë dhe trualli me mundësi zhvillimi.

Në krye të interesimit është apartamenti ekskluziv në Vlora Marina, i cili vjen me mundësi pagese me këste. I vendosur në një prej zonave më atraktive bregdetare, kjo pronë i përshtatet si atyre që kërkojnë një adresë pushimi, ashtu edhe atyre që e shohin bregdetin si investim afatgjatë.

Bli sot, paguaj me këste - Apartament ekskluziv në Vlora Marina - #8467

Për jetesë familjare, Priam Village sjell një shtëpi 350m² me truall 5.25 ari. Hapësira e madhe, ambienti më privat dhe organizimi i përshtatshëm e bëjnë këtë pronë një alternativë serioze për familjet që kërkojnë më shumë komoditet.

Jetë familjare në Priam Village - Shtëpi në shitje 350m² me truall 5.25 Ari  #10858

Në Dragodan, penthouse 155m² me terasë 90m² ofron diçka që rrallë gjendet në qendër të qytetit: hapësirë të madhe të brendshme dhe një terasë të gjerë për jetë më të hapur urbane. Lokacioni e bën këtë pronë edhe më tërheqëse për ata që duan të jenë afër qendrës.

Penthouse 155m² me tarracë 90m² në Dragodan - hapësirë e rrallë në qendër të qytetit #10295

Në anën tjetër, trualli 25.71 ari në Hajvali mbetet një mundësi me interes për investitorët. Me sipërfaqe të konsiderueshme dhe lokacion të përshtatshëm, kjo pronë hap hapësirë për zhvillim të mëtejshëm dhe planifikim afatgjatë.

Një investim që merr kuptim sot – truall 25.71 ari në shitje në Hajvali #15258

Këto janë disa nga pronat e përzgjedhura këtë javë në Telegrafi Real Estate - oferta që sjellin mundësi të ndryshme për ata që janë në kërkim të një hapësire të re për jetesë apo investim.

MarketingEkonomiLokale