Gjatë muajit maj, fokusi i kujdesit shëndetësor në United Hospital zhvendoset tek Departamenti i Kirurgjisë Maksilo-Faciale. Për të gjithë ata që kërkojnë zgjidhje funksionale apo përmirësime estetike të regjionit të fytyrës dhe nofullave, spitali ka nisur një kampanjë të veçantë: konsultat me ekspertin e njohur Dr. Shkelzen Komoni do të jenë plotësisht FALAS gjatë gjithë muajit maj.
Shërbime gjithëpërfshirëse dhe ekspertizë e avancuar
Departamenti i Kirurgjisë Maksilo-Faciale ofron një gamë të gjerë trajtimesh mjekësore dhe estetike, duke përfshirë:
Kirurgjia Estetike e Fytyrës
- Blefaroplastika e kapakëve të sipërm dhe të poshtëm për një pamje më të freskët dhe të çlodhur
- Brow Lift (ngritja e vetullave) për rikthimin e freskisë në pjesën e sipërme të fytyrës
- Otoplastika (korrigjimi i veshëve) për përmirësimin e harmonisë së portretit
Trajtimet Estetike
- Mbushja dhe definimi i buzëve me filler (acid hialuronik)
- Eliminimi i rrudhave rreth syve me Botox
Traumatologjia dhe Patologjia
- Trajtimi i thyerjeve të nofullave dhe kockave të fytyrës
- Frakturat dentare
- Trajtimi i tumoreve beninje dhe malinje
- Infeksionet dentogjene dhe jodentogjene
Anomalitë dhe Kirurgjia Rekonstruktive
- Trajtimi i anomalive kongjenitale si çarja e buzës dhe qiellzës
- Sëmundjet e gjëndrave
- Kirurgjia ortognatike
- Kirurgjia plastike dhe rekonstruktive e regjionit maksilo-facial
Kirurgjia Orale dhe Implantologjia
- Implantologjia dentare
- Ekstraksionet operative dhe jo-operative të dhëmbëve
- Kirurgjia paraprotetikore
- Endodoncia dhe protetika
Pse duhet të rezervoni vizitën tani?
Kjo kampanjë e muajit maj është një mundësi ideale për të adresuar çdo shqetësim estetik apo funksional pa asnjë kosto fillestare për konsultë. Dr. Shkelzen Komoni dhe ekipi i tij ofrojnë trajtim profesional, aplikim preciz dhe kujdes të personalizuar për çdo pacient.
Qoftë për eliminimin e “qeseve” nën sy, korrigjimin e kapakëve të rënduar apo trajtimin e problemeve komplekse të kockave të fytyrës, United Hospital sjell zgjidhje moderne me teknologji të avancuar dhe standarde të larta profesionale.
Ndryshimi që dëshironi fillon me një konsultë
📞 038 60 70 70 / 046 60 70 70
📍 M2 Prishtinë–Ferizaj, Km 7, Prishtinë, Kosovë