Kompania sllovene fiton tenderin për shtypjen e fletëvotimeve, vlera e kontratës arrin mbi 300 mijë euro
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka njoftuar dhënien e kontratës për shërbime të shtypjes së fletëvotimeve, broshurave të kandidatëve dhe listave të votuesve për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2026.
Sipas dokumentit zyrtar të publikuar më 15 maj 2026, kontrata përfshin shërbime të shtypjes së materialeve zgjedhore, të cilat do të përdoren gjatë procesit zgjedhor.
Autoriteti kontraktues është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ndërsa procedura është zhvilluar si “e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë”.
Në dokument bëhet e ditur se kontrata i është dhënë kompanisë sllovene Cetis d.d, me seli në Celje të Sllovenisë.
Sipas të dhënave të publikuara, data e dhënies së kontratës është 14 maj 2026, ndërsa nënshkrimi i saj është planifikuar për 18 maj 2026. Në këtë procedurë është pranuar vetëm një tender.
Vlera e përgjithshme e kontratës është 418,012.64 euro, ndërsa në dokument thuhet se operatori ekonomik ka ofruar zbritje nga oferta fillestare financiare, duke bërë që oferta finale të jetë në vlerë prej 342,000 euro.
Ky proces është pjesë e përgatitjeve teknike të KQZ-së për organizimin e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare në vend. /Telegrafi/