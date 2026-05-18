"Shkaku kryesor martesat", nga viti 2008 deri më 2025 vetëm në Zvicër emigruan rreth 70 mijë njerëz nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut
Një nismë e një partie politike të Zvicrës po kërkon të kufizohet mundësia e shpërnguljes në Zvicër. Në shënjestër është vënë sidimos bashkimi familjar. Më 14 qershor në Zvicër mbahet një referendum, i cili kërkon që numri i popullsisë të kufizohet në 10 milionë banorë.
Në Zvicër po vazhdon debati rreth nismës së Partisë Popullore Zvicerane (SVP) për të kufizuar popullsinë në 10 milionë banorë. Bazuar në statistikat e Sekretariatit Shtetëror për Migracionin (SEM), gazeta zvicerane “Tages-Anzeiger” ka publikuar një analizë të detajuar të të dhënave zyrtare për periudhën 2008-2025, të cilat tregojnë se sa sa njerëz kanë ardhur në Zvicër nga vende të tjera përmes bashkimit familjar.
Nisma e SVP-së parashikon që nëse popullsia e Zvicrës kalon pragun prej 9,5 milionë banorëve përpara vitit 2050, qeveria dhe parlamenti duhet të ndërhyjnë me masa kufizuese.
Në shënjestër pritet të jenë sidomos azili dhe bashkimi familjar. Ky i fundit përbën shkakun e dytë më të shpeshtë të rritjes së imigracionit në Zvicër, menjëherë pas migrimit për arsye punësimi, me një mesatare prej rreth 44’000 personash në vit (në sektorin jashtë azilit).
Sipas hulumtimit të Tages-Anzeiger, nga vendet e BE-së më së shumti përmes bashkimit familjar vijnë njerëz nga Gjermania. Nga vendet jashtë BE-së prin Maqedonia e Veriut.
Që nga viti 2008, mbi 27’000 njerëz kanë emigruar nga ky shtet ballkanik drejt Zvicrës, dhe plot 92 për qind e tyre kanë ardhur përmes rrugës së bashkimit familjar. Kosova po ashtu renditet ndër vendet me përqindjet më të larta në këtë kategori (40’213).
Ky dominim i Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës shpjegohet me dy faktorë kryesorë, shkruan “Tages Anzeiger”. Së pari, në Zvicër jeton një diasporë e madhe nga shtetet pasardhëse të ish-Jugosllavisë.
Edhe pse shumë prej këtyre personave kanë marrë shtetësi zvicerane, lidhjet e tyre familjare dhe personale me vendet e origjinës mbeten shumë të forte, gjë që sjell prurje të reja të njerëzve përmes martesave apo lidhjeve farefisnore.
Së dyti, rregullat e imigracionit për shtetet e treta (ku bëjnë pjesë Kosova dhe Maqedonia e Veriut) janë shumë më restriktive sesa ato për shtetasit e Bashkimit Evropian që përfitojnë nga lëvizja e lirë. Për shkak se migrimi përmes kontratave të punës për këto vende është ligjërisht i vështirë, bashkimi familjar mbetet rruga kryesore dhe më e rëndësishme e zhvendosjes në Zvicër.
Një tjetër specifikë që veçon Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut në këto të dhëna është struktura e personave që vijnë.
Ndërsa nga shtetet e BE-së, si Gjermania, familjet shpesh emigrojnë së bashku për arsye profesionale duke marrë edhe fëmijët me vete, te shtetasit nga Kosova, për shembull, vërehet një dukuri tjetër, ajo që autoritetet e quajnë “migrim i martesave”.
Kosova renditet menjëherë pas Gjermanisë në shifra absolute, me mbi 30’000 bashkëshortë apo bashkëshkorte të ardhur në Zvicër që nga viti 2008. Sidoqoftë, numri i fëmijëve të ardhur nga Kosova përmes kësaj procedure është mjaft i ulët.
Kjo ndodh sepse personat nga Kosova shpesh martohen me partnerë nga vendlindja e tyre dhe fëmijët e tyre lindin më vonë, direkt në territorin zviceran. Në kuadër të fushatës, përfaqësuesit e SVP-së po kërkojnë kufizime drastike. /Telegrafi/