Më 28 shkurt, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli filluan një operacion ushtarak në shkallë të gjerë kundër Iranit.
Ndërkohë ka ardhur një përgjigje nga Irani, duke sulmuar në drejtim të Izraelit dhe në drejtim të bazave ushtarake amerikane në rajon.
Kështu, ndonëse lufta ka hyrë në muajin e tretë që nga fillimi – deri më tani ka pak shenja të një përparimi të madh që mund të ndalonte përshkallëzimin.
Dhe për të mësuar se çfarë është duke ndodhur atje, Telegrafi, do t’ju mbajë të informuar, MINUTË PAS MINUTE.
08/05/2026 10:01-Tre anije japoneze kalojnë Ngushticën e Hormuzit, pa paguar tarifë Iranit
Kompania japoneze e transportit detar Mitsui O.S.K. Lines (MOL) ka konfirmuar se tre anije të saj në prill nuk kanë paguar tarifat e tranzitit gjatë kalimit përmes Ngushticës së Hormuzit.
Bëhet fjalë për tarifa që Teherani i ka propozuar në kuadër të propozimeve të tij për t’i dhënë fund, siç thuhet, luftës amerikano-izraelite kundër Iranit.
08/05/2026 09:30-British Airways pret një faturë të madhe për shkak të luftës me Iranin
Kriza e naftës e shkaktuar nga përplasja në Ngushticën e Hormuzit po shkakton kaos në ekonominë globale.
Një e pesta e naftës dhe gazit të lëngshëm të botës zakonisht kalon përmes kësaj rruge ujore, e cila është efektivisht e mbyllur që nga fillimi i luftës më 28 shkurt.
Kompania mëmë e British Airways është firma e fundit që ka ngritur alarmin, duke paralajmëruar një rritje të kostove prej 1.72 miliard funtesh (rreth 2 miliardë euro).
08/05/2026 09:01-Trump thotë se SHBA po negocion me Iranin pavarësisht shkëmbimit të zjarrit mes palëve
Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë negociatat me Iranin, pavarësisht se të dyja palët pretendojnë se kanë shkëmbyer zjarr në dhe rreth Ngushticës së Hormuzit.
Duke folur në Uashington, presidenti amerikan u mburr se SHBA-ja “e ka goditur fort” Iranin dhe përsëriti pretendimin e tij të mëhershëm se forcat amerikane kanë fundosur disa anije iraniane...më shumë.
08/05/2026 08:35-Lula: Trump gabon për luftën në Iran
Presidenti brazilian Luiz Inacio Lula da Silva tha se Donald Trump beson gabimisht se ka përfunduar lufta në Iran.
Lula theksoi se kjo nuk pasqyron realitetin aktual të konfliktit.
Ai shtoi se nuk dëshiron të përfshihet në debate me presidentin amerikan për mënyrën se si ai e interpreton situatën.
08/05/2026 08:03-Emiratet e Bashkuara Arabe thonë se po zmbrapsin sulmet iraniane
Emiratet e Bashkuara Arabe thonë se po “përballen me sulme raketore dhe me dronë” nga Irani, sipas ministrisë së Mbrojtjes.
Ministria e Mbrojtjes e Emirateve tha se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore po interceptojnë “raketa balistike, raketa lundruese dhe dronë” të nisur nga Irani.
08/05/2026 07:58-Arabia Saudite dhe Kuvajti hapin bazat për SHBA-në, rikthehet operacioni në Ngushticën e Hormuzit
Arabia Saudite dhe Kuvajti kanë hequr kufizimet për përdorimin nga Shtetet e Bashkuara të bazave ushtarake dhe hapësirës ajrore në operacionet rreth Ngushticës së Hormuzit, në një zhvillim që mund të shënojë rikthimin e misionit amerikan për mbrojtjen e transportit tregtar në rajon.
Sipas raportimit të Wall Street Journal, ky vendim largon një nga pengesat kryesore për rifillimin e operacionit “Project Freedom”, i cili ishte pezulluar vetëm pak kohë pasi kishte nisur...më shumë.
08/05/2026 07:55-Reagon ushtria amerikane dhe presidenti Trump, pasi SHBA-të dhe Irani shkëmbyen zjarr në Ngushticën e Hormuzit
Forcat amerikane shënjestruan objekte ushtarake iraniane përgjegjëse për nisjen e një serie sulmesh "të paprovokuara" me raketa, dronë dhe varka të vogla kundër anijeve luftarake amerikane që kalonin nëpër Ngushticën e Hormuzit, tha Komanda Qendrore e SHBA-së të enjten.
"Forcat amerikane ndërprenë sulme të paprovokuara iraniane dhe u përgjigjën me sulme vetëmbrojtëse ndërsa shkatërruesit me raketa të drejtuara të Marinës Amerikane kaluan nëpër Ngushticën e Hormuzit në Gjirin e Omanit, më 7 maj", tha CENTCOM në një njoftim për shtyp, përcjell Telegrafi.
Ndërkohë ka ardhur edhe një reagim nga presidenti amerikan, Donald Trump.
Për të lexuar lajmin e plotë, klikoni KËTU.