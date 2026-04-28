Dy muaj që nga fillimi i luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit - gjithçka MINUTË PAS MINUTE
- 28/04/2026 08:49-Çfarë përmban propozimi i fundit i Iranit?
- 28/04/2026 08:40- Miliona njerëz përballen me papunësinë në Iran
- 28/04/2026 08:30-Trump i pakënaqur me propozimin e Iranit për të rihapur Ngushticën e Hormuzit
- 28/04/2026 08:29-Ngërçi në Ngushticën e Hormuzit lë 20,000 detarë të bllokuar në anije mallrash
- 28/04/2026 08:26-Anije mallrash të sekuestruara dallohen në ujërat iraniane në një imazh të ri satelitor
- 28/04/2026 08:25-Ndërprerja e Ngushticës së Hormuzit rrezikon një 'emergjencë globale ushqimore', thotë shefi i OKB-së
Më 28 shkurt, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli filluan një operacion ushtarak në shkallë të gjerë kundër Iranit.
Ndërkohë ka ardhur një përgjigje nga Irani, duke sulmuar në drejtim të Izraelit dhe në drejtim të bazave ushtarake amerikane në rajon.
Kështu, ndonëse lufta po hyn në muajin e tretë që nga fillimi – deri më tani ka pak shenja të një përparimi të madh që mund të ndalonte përshkallëzimin.
Dhe për të mësuar se çfarë është duke ndodhur atje, Telegrafi, do t’ju mbajë të informuar, MINUTË PAS MINUTE.
28/04/2026 08:49-Çfarë përmban propozimi i fundit i Iranit?
Zyrtarët iranianë zbuluan të hënën se çfarë përmban marrëveshja me faza që Teherani me sa duket i ka ofruar Uashingtonit.
Ideja themelore është që së pari të negociohet hapja e Ngushticës së Hormuzit dhe më pas të merret çështja më e vështirë e pasurimit bërthamor të Iranit.
28/04/2026 08:40- Miliona njerëz përballen me papunësinë në Iran
Disa milionë iranianë kanë humbur punën e tyre dhe po shtyhen në varfëri për shkak të luftës SHBA-Izrael me Iranin.
Pak sektorë janë kursyer. Midis legjioneve të të papunëve të rinj janë punëtorët e rafinerive dhe tekstileve, shoferët e kamionëve, asistentët e fluturimit dhe gazetarët, më shumë këtu.
28/04/2026 08:30-Trump i pakënaqur me propozimin e Iranit për të rihapur Ngushticën e Hormuzit
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, është i pakënaqur me propozimin e Iranit për të rihapur Ngushticën e Hormuzit dhe për t'i dhënë fund luftës SHBA-Izrael me Iranin.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, Trump u informua për planin e Teheranit, i cili përfshin gjithashtu përfundimin e bllokadës së SHBA-së në rrugën ujore kritike, gjatë një takimi në Dhomën e Situatave në Shtëpinë e Bardhë të hënën, raportoi The New York Times, duke cituar burime anonime të informuara mbi diskutimin.
28/04/2026 08:29-Ngërçi në Ngushticën e Hormuzit lë 20,000 detarë të bllokuar në anije mallrash
Rreth 20,000 detarë në qindra anije, duke përfshirë cisterna nafte dhe gazi dhe anije mallrash, kanë ngecur në Gjirin Persik, të paaftë për të kaluar Ngushticën e Hormuzit, sipas të dhënave të fundit.
Normalisht, rreth një e pesta e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë kalon tranzit nëpër këtë rrugë ujore, transmeton Telegrafi.
28/04/2026 08:26-Anije mallrash të sekuestruara dallohen në ujërat iraniane në një imazh të ri satelitor
Një imazh satelitor tregon se ku i ka zhvendosur Irani dy anijet e mallrave që sekuestroi javën e kaluar.
Në imazhin e bërë nga Agjencia Hapësinore Evropiane, ato janë rreth 2 km larg njëra-tjetrës në ujërat iraniane pranë ishullit Hormuz.
28/04/2026 08:25-Ndërprerja e Ngushticës së Hormuzit rrezikon një 'emergjencë globale ushqimore', thotë shefi i OKB-së
Ndërprerja e zgjatur në Ngushticën e Hormuzit rrezikon "të shkaktojë një emergjencë globale ushqimore", tha Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara.
Duke iu drejtuar një takimi të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, Antonio Guterres tha se "kalimi i sigurt dhe i papenguar" i anijeve tregtare përmes rrugës kryesore ujore, ku SHBA-të dhe Irani mbeten në një situatë të vështirë, është "një imperativ ekonomik dhe humanitar".
PËR TË DITUR SE ÇFARË KA NDODHUR DERI MË 27 PRILL, klikoni KËTU.