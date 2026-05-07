Pakistani thotë se pret së shpejti një marrëveshje SHBA-Iran
Gjatë gjithë luftës kundër Iranit, Pakistani ka qenë një ndërmjetës kyç midis Uashingtonit dhe Teheranit.
Dhe me zhurma pozitive që vijnë nga të dyja palët - jo më pak nga Donald Trump, i cili ka thënë se mendon që një luftë do të "mbarojë shpejt" - ministria e Jashtme e Pakistanit ka nxjerrë një deklaratë të re duke nënvizuar këtë optimizëm.
"Ne presim një marrëveshje sa më shpejt të jetë e mundur", tha sot zëdhënësi Tahir Andrabi, transmeton Telegrafi.
"Shpresojmë që palët të arrijnë një zgjidhje paqësore dhe të qëndrueshme që do të kontribuojë jo vetëm në paqen në rajonin tonë, por edhe në paqen ndërkombëtare", shtoi ai.
Por ai nuk dha një afat kohor, duke shtuar se Pakistani nuk do të zbulonte detaje të përpjekjeve diplomatike në vazhdim.
"Ajo që mund t'ju them, dhe kjo është ajo që kam thënë më parë, është se ne mbetemi pozitivë, mbetemi optimistë dhe shpresojmë që zgjidhja të jetë së shpejti", shtoi ai.
E gjithë kjo pasqyron atë që negociatorët pakistanezë i thanë redaktorit tonë të çështjeve ndërkombëtare, Dominic Waghorn - se është bërë përparim drejt idesë së një "marrëveshjeje me një faqe" midis SHBA-së dhe Iranit, duke u përqendruar në çështjen bërthamore dhe Ngushticën e Hormuzit. /Telegrafi/