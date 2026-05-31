Presidenti Pezeshkian jep dorëheqjen, thotë se Garda Revolucionare kontrollon vendin
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian i dërgoi një letër zyrës së udhëheqësit suprem Mojtaba Khamenei duke paraqitur dorëheqjen e tij, raportoi të dielën media anti-regjim me seli në Londër, Iran International.
Një zyrtar anonim i tha Iran International se letra kishte theksuar faktin se Trupat e Gardës Revolucionare Islamike kishin marrë në mënyrë efektive pjesë të mëdha të qeverisë, dhe se presidenti dhe zyrtarë të tjerë të lartë ishin përjashtuar nga vendimmarrja jetësore.
Pezeshkian, theksonte letra, nuk ishte në gjendje të drejtonte qeverinë ose të përmbushte përgjegjësitë e tij në ato rrethana dhe si i tillë, kërkoi të jepte dorëheqjen, transmeton Telegrafi.
Burime anonime i thanë Iran International se burimi kryesor i mosmarrëveshjeve midis Pezeshkian dhe kreut të IRGC-së, i cili besohet se aktualisht mban pjesën më të madhe të pushtetit në regjim, ishte "mënyra se si u menaxhua lufta dhe pasojat e saj shkatërruese në jetesën e njerëzve dhe ekonominë e vendit".
Javën e kaluar, zyrtarët amerikanë zbuluan për CBS se Khamenei është i fshehur në një vendndodhje sekrete me pak qasje në botën e jashtme, i arritshëm vetëm përmes një "labirinti" korrierësh.
Edhe zyrtarët më të lartë në qeverinë iraniane nuk janë në dijeni të vendndodhjes së tij dhe nuk janë në gjendje ta kontaktojnë drejtpërdrejt, thanë zyrtarët. /Telegrafi/