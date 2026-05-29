Konkurset javore në Telegrafi Jobs - mundësi për kandidatë në fusha të ndryshme
Java sjell mundësi të reja për ata që duan të zhvillohen profesionalisht, të nisin një angazhim të ri apo të zgjerojnë përvojën në fusha të ndryshme.Nga trajnimi në gazetari dhe multimedia, te pozitat në market, vozitje dhe depo - Telegrafi Jobs sjell disa prej konkurseve aktive të kësaj jave.
Në mesin e mundësive të hapura është edhe trajnimi “Raportimi për lajmet lokale dhe realizimi i video storieve”, i organizuar nga Telegrafi. Trajnimi do të mbahet më 19 qershor 2026 në Prishtinë, nga ora 10:00 deri në 16:00, dhe u dedikohet të rinjve të moshës 18-29 vjeç që kanë interes për gazetari, raportim lokal dhe krijim të përmbajtjes multimediale.
Pas kësaj, Elkos Group ka hapur konkurs për pozitën Punëtor/e në market - Arkatare, me lokacion në Lipjan dhe Graçanicë. Kjo pozitë është e përshtatshme për kandidatët që kërkojnë angazhim në shërbim ndaj klientëve dhe punë të përditshme në ambient marketi.
Po ashtu, Elkos Group po kërkon edhe Vozitës - Kategoria C në Pejë, pozitë që u drejtohet kandidatëve me përvojë në vozitje dhe të gatshëm për angazhim me kohë të plotë.
Një tjetër mundësi nga Elkos Group është pozita Vozitës - Kategoria C / Punëtor në depo, me lokacion në Prishtinë dhe Ferizaj. Ky rol kombinon punën në transport dhe depo, duke iu përshtatur kandidatëve që kërkojnë një pozitë më dinamike në logjistikë.
Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë drejtpërdrejt përmes Telegrafi Jobs, ku mund të gjejnë detajet e plota për secilin konkurs, kushtet e aplikimit dhe afatet përkatëse.