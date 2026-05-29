Nga SEO te Google Ads - RevoloAgency ofron strategji moderne për prezencë digjitale
Në një kohë kur bizneset po investojnë gjithnjë e më shumë në prezencën online, edhe në Kosovë po zhvillohen agjenci të reja kreative që synojnë tregun digjital vendor dhe ndërkombëtar. Një prej tyre është RevoloAgency, agjenci me bazë në Prishtinë që operon në fushën e marketingut digjital, SEO dhe brandingut.
RevoloAgency ofron një gamë të gjerë shërbimesh që lidhen me zhvillimin dhe promovimin online të kompanive, duke përfshirë SEO dhe Google Ads, menaxhim të rrjeteve sociale, UGC marketing, dizajn të faqeve të internetit, customer experience, si dhe analytics & reporting.
Përmes strategjive të marketingut online dhe optimizimit digjital, agjencia synon të ndihmojë bizneset të rrisin prezencën në internet dhe të krijojnë komunikim më efektiv me klientët.
Revolo ka bashkëpunuar me qindra brende dhe projekte të ndryshme, duke u fokusuar kryesisht në SEO outreach, marketing online, dizajn kreativ dhe zhvillim të identitetit vizual.
Tregu i marketingut digjital në Kosovë ka shënuar rritje të konsiderueshme në vitet e fundit, veçanërisht në sektorin e outsourcing-ut dhe ofrimit të shërbimeve për klientë jashtë vendit.
Agjenci të reja si RevoloAgency po synojnë të përfitojnë nga ky zhvillim duke ndërtuar ekipe të specializuara në marketing online dhe komunikim digjital.