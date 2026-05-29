Ylli i Serie A lë Italinë për të luajtur në Kupën e Botës për një kombëtare tjetër
Një lojtar që shpresonte të përfaqësonte Italinë në Kupën e Botës 2026, tani do të përfaqësojë një komb tjetër në turneun më të madh të futbollit, pasi ka ndërruar përfaqësuesen e tij.
Italia dështoi të kualifikohej në Kupën e Botës, e cila do të përfshijë 48 ekipe për herë të parë, pasi humbi ndaj Bosnjës dhe Hercegovinës në penallti në ndeshjen eliminatore të UEFA-s në prill. Si rezultat, katër herë kampionët botëror do të humbasin Kupën e Botës të tretë radhazi.
Ndërsa Italia nuk do të garojë, kombëtare të zakonshme si Spanja, Gjermania, Anglia, Portugalia, Franca, Holanda, Argjentina dhe Brazili do të shpresojnë të gjithë ta ngrenë trofeun më 19 korrik.
Cristian Volpato (US Sassuolo Calcio) has been added to the CommBank #Socceroos train-on squad for the #FIFAWorldCup 2026™ and will join the pre-camp in Los Angeles, United States.
🗞️ Details: https://t.co/2zTnK0dpxK pic.twitter.com/w28751H15n
— CommBank Socceroos (@Socceroos) May 29, 2026
Ndërkohë, disa kombe do të debutojnë në Kupën e Botës, me kombet e vogla si Curaçao dhe Kepi i Gjelbër midis atyre që do të bëjnë paraqitjet e tyre të para në finale.
Pavarësisht se Italia nuk u kualifikua, lojtari i kombëtares italiane, Cristiano Volpato, 22 vjeç, mund të jetë ende pjesë e ekipit të Australisë, pasi u përfshi në skuadrën paraprake të Tony Popovic.
Kjo ndodh pavarësisht se ai më parë kishte refuzuar mundësinë për të luajtur për ‘Socceroos’ në turneun e mëparshëm në Katar 2022, pasi nuk donte të merrte një "vendim të nxituar" në lidhje me karrierën e tij ndërkombëtare.
Skuadra përfundimtare prej 26 lojtarësh e Australisë do të shpallet më 1 qershor.
Serie A star Cristian Volpato to switch international allegiance and represent Australia at World Cuphttps://t.co/y5VPcEOmTS
— talkSPORT (@talkSPORT) May 29, 2026
Volpato ka lindur dhe është rritur në Sydney, New South Wales, Australi, por ka shtetësi të dyfishtë, duke e lejuar atë të përfaqësojë Italinë në nivelin U-21. Ai gjithashtu ka luajtur për Italinë në moshat U-19 dhe U-20.
Në vitin 2020, ai u largua nga Sydney për t'u bashkuar me akademinë e Romës përpara se të nënshkruante për Sassuolo në vitin 2023. Volpato ka regjistruar shtatë gola dhe 11 asistime në 72 paraqitje për skuadrën e Serie A.
Australia do të përballet me Paraguain, SHBA-në dhe Turqinë në Grupin D të turneut. /Telegrafi/