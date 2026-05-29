Tifozët e Skocisë zgjedhin mënyrën më të pazakontë për Botërorin - E gjitha për shkak të çmimeve marramendëse
Tifozët e Skocisë kanë gjetur një mënyrë kreative për të ulur shpenzimet gjatë Kupës së Botës 2026, duke marrë me qira mbi 30 autobusë klasikë amerikanë të shkollave për të udhëtuar drejt ndeshjeve të kombëtares së tyre.
Me kostot e larta të transportit drejt stadiumit “Gillette Stadium” në Foxborough, shumë tifozë kuptuan se vetëm udhëtimi mund t’u rëndonte ndjeshëm buxhetin.
Sipas raportimeve, një biletë vajtje-ardhje me tren nga Bostoni drejt stadiumit kushton rreth 80 dollarë, ndërsa parkimi për automjetet private pranë stadiumit mund të arrijë deri në 175 dollarë për ndeshje.
Për këtë arsye, pjesë të “Tartan Army” vendosën të bashkojnë fondet dhe të marrin me qira autobusë shkollorë amerikanë, duke ndarë shpenzimet mes grupeve të tifozëve.
Edhe pse parkimi për një autobus kushton rreth 650 dollarë, tifozët kanë llogaritur se shpenzimi për person zbret në afërsisht 30 dollarë, çka e bën këtë alternativë dukshëm më të lirë se opsionet e tjera të transportit.
Raportohet se edhe tifozët e Anglisë kanë ndjekur të njëjtën strategji, duke rezervuar autobusë privatë për ndeshjet në Boston, New York dhe Dallas, me një kosto prej rreth 50 dollarësh për person.
Problemet me transportin për Kupën e Botës 2026 kanë shkaktuar reagime të shumta, ndërsa Shoqata e Tifozëve të Futbollit (FSA) i ka cilësuar shpenzimet totale të udhëtimit si “skandaloze”, për shkak të çmimeve të larta të akomodimit, biletave dhe transportit.
Si pasojë, shumë tifozë po zgjedhin alternativa kreative për të kursyer, duke përfshirë akomodime më të lira jashtë qyteteve pritëse dhe fluturime indirekte përmes destinacioneve si Reykjaviku. /Telegrafi/