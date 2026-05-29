"Bisedat nuk sjellin lëshime, raketat po", deklarohet negociatori kryesor i Iranit
Kryetari i parlamentit të Iranit dhe kreu i ekipit negociator të vendit sapo ka lëshuar një deklaratë të shkurtër.
Mohammad-Bagher Ghalibaf renditi tre pika kryesore në lidhje me bisedimet e vazhdueshme me SHBA-në:
Irani fiton lëshime “jo përmes dialogut, por përmes raketave” dhe “në negociata, ne vetëm i shpjegojmë ato”;
Irani nuk u beson "fjalëve" - "vetëm sjellja është kriteri" dhe "nuk do të ndërmerret asnjë veprim përpara se pala tjetër të ndërmarrë veprime";
"Fituesi i çdo marrëveshjeje është ai që është më i përgatitur për luftën".
Për kujtesë, të folurit ashpër nuk është asgjë e re as për zyrtarët amerikanë dhe as për ata iranianë.
Të dyja palët shpesh kërcënojnë njëra-tjetrën dhe flasin për pikat e tyre të forta.
Zyrtarët nga Teherani e bëjnë këtë pothuajse çdo ditë, duke pretenduar shpesh se e kanë fituar luftën në të cilën u vra udhëheqësi i tij suprem së bashku me shumë nga figurat e tij më të larta.
Ndërsa Ghalibaf është një figurë e rëndësishme në strukturën e Teheranit pas 28 shkurtit, ai nuk është një udhëheqës i plotë në Iran, ku ka fraksione të ndryshme me ndikim.
Ndërsa ekziston një udhëheqës suprem, Mojtaba Khamenei nuk është parë që kur mori rolin nga i ati, dhe mendohet se figurat e IRGC-së kanë gjithashtu pushtet të konsiderueshëm. /Telegrafi/