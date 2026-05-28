Hapet aplikimi për subvencionimin e punëtorëve të sektorit privat
Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati, ka njoftuar për hapjen e aplikimit për subvencionimin e punëtorëve të sektorit jo-publik.
Përmes një njoftimi publik, Murati ka bërë të ditur se aplikimi mund të bëhet online përmes platformës së Administratës Tatimore të Kosovës, ndërsa secili punëtor duhet të aplikojë individualisht dhe të sigurohet që të dhënat e paraqitura të jenë të sakta.
Sipas njoftimit, llogaria bankare duhet të jetë patjetër në emër të përfituesit, ndërsa aplikimet që përmbajnë gabime do të refuzohen.
Afati për aplikim është deri më 5 qershor 2026.
Të drejtë aplikimi kanë:
Punëtorët në sektorin privat;
Punëtorët në organizata joqeveritare;
Punëtorët në entitete publike që nuk paguhen nga lista shtetërore e pagave, si ndërmarrjet publike dhe RTK-ja.
Kriteret për përfitim janë:
Të ardhurat mujore bruto të mos jenë më shumë se 1,000 euro;
Punëtori të jetë i deklaruar në ATK nga punëdhënësi me deklaratën e muajit prill, e dorëzuar deri më 15 maj.