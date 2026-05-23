Del audioincizimi mes Vuçiqit dhe ish-nënkryetarit të Graçanicës, ku ofendohen krerë të Kishës Ortodokse Serbe
Moderatori i emisionit “Debat Plus” në RTV Dukagjini, Ermal Panduri ka bërë të ditur se organet e sigurisë, me burime ndërkombëtare të kësaj natyre, kanë kapur një audioincizim ku dëgjohet duke folur presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq dhe ish-nënkryetari i komunës së Graçanicës, Serxhan Popoviq.
Ajo çfarë tregon ky audioincizim, i siguruar edhe nga RTV Dukagjini dhe i konfirmuar nga burime ndërkombëtare, nga një përfaqësi diplomatike e rëndësishme në Prishtinë, tregon se Aleksandar Vuçiq është në një betejë edhe me krerët e Kishës Ortodokse Serbe.
Panduri ka thënë se sonte do të publikohet vetëm një pjesë e këtij materiali, kurse në ditët në vijim do të transmetohet komplet ky material.
“Mos mendo se do të ketë çfarëdo të keqe për Graçanicën. Nuk është se nuk dua të flas, unë gjithmonë preferoj t’i them gjërat më ashpër dhe kurrë nuk dua t’i zbukuroj. Ndërsa këtyre që e sulmojnë shtetin e tyre, Teodosije, Sava Janjiqi dhe të tjerëve, nuk ua q**** nënën publikisht vetëm pse jam president i shtetit; përndryshe këtë do ta kisha bërë tashmë 30 herë”, i ka thënë Aleksandar Vuçiq ish nënkryetarit të Graçanicës, Serdjan Popoviq.
Panduri ka thënë se në bisedën e zhvilluar Vuçiq ngre dilema se kush po i financon krerët e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë.
Tutje, ai ka bërë të ditur se organet e sigurisë së Kosovës janë në dijeni për komunikimin dhe se janë duke punuar që të zbardhin sa më shumë detaje.
