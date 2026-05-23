Het-trik nga Kane, Bayerni e shkatërron Stuttgartin dhe fiton Kupën e Gjermanisë
Bayern Munich e ka fituar Kupën e Gjermanisë, pasi në finale mposhti Stuttgartin me rezultat 3-0, me Harry Kane që ishte protagonisti absolut me tre gola.
Ndeshja u zhvillua me ritëm të kujdesshëm në pjesën e parë, ku të dyja skuadrat u munduan të ruajnë balancën dhe të mos rrezikojnë.
Megjithatë, gjithçka ndryshoi menjëherë pas pushimit, kur Bayerni rriti intensitetin dhe gjeti avantazhin.
Në minutën e 55-të, Kane u shkëput në zonë dhe u ngrit lart për të goditur me kokë pas një krosimi të bukur, duke e dërguar topin ulët pranë shtyllës së majtë për 1-0.
Leon comes on. It’s his last ever minutes in a FC Bayern shirt 🥺 pic.twitter.com/hCGvAXZUeV
— FC Bayern (@FCBayernEN) May 23, 2026
Stuttgart tentoi të reagojë, por u godit edhe nga një problem fizik: Luca Jaquez u detyrua të largohej i dëmtuar në minutën e 64-të, duke ia lënë vendin Finn Jeltsch.
Ndërkohë, Bayerni kishte edhe një rast të artë për ta mbyllur ndeshjen më herët, kur Konrad Laimer në minutën e 61-të, pas një topi të kthyer, e dërgoi goditjen mbi traversë.
Në minutat e fundit, Kane ishte afër golit të dytë edhe në minutën e 80-të, kur pas një pasimi të saktë në zonë goditi fuqishëm, por topi u përplas në traversë.
Megjithatë, ai nuk fali në minutën e 80-të, duke marrë një pasim të shkurtër nga Luis Diaz, duke kaluar kundërshtarin me një lëvizje brenda zonës dhe duke lëshuar një goditje të pandalshme në këndin e poshtëm të djathtë për 2-0.
Në minutën e 92-të Kane doli në skenë sërish duke e mposhtur portierin kundërshtar edhe një herë tjetër për rezultatin final 3-0./Telegrafi/