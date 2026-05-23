Real Madridi e mbyll sezonin me fitore, mposht Athletic Bilbaon në shtëpi
Real Madridi e mbylli sezonin e La Ligës me spektakël, duke e mposhtur Athletic Bilbaon me rezultat 4-2 në ndeshjen e javës së 38-të.
“Los Blancos” e nisën fuqishëm takimin dhe kaluan në epërsi në minutën e 12-të, kur Gonzalo Garcia u shërbye në thellësi nga Dani Carvajal dhe finalizoi saktë për 1-0.
Dominimi vendas vazhdoi, ndërsa në minutën e 41-të Jude Bellingham kontrolloi bukur një pasim të fortë nga Thiago Pitarch, u fut brenda dhe goditi fuqishëm për 2-0.
Athletic reagoi në fund të pjesës së parë, kur Inaki Ëilliams ishte vendimtar në aksion dhe asistoi për Gorka Guruzeta, i cili e mposhti Courtois në minutën 46-të për 2-1.
Por vetëm pak minuta pas rikthimit nga pushimi, Real Madridi e riktheu diferencën me Kylian Mbappe, i cili në minutën e 51-të shënoi për 3-1 pas një pasimi brilant dhe një goditjeje të saktë në këndin e poshtëm.
Ndeshja u menaxhua me disa zëvendësime nga të dy trajnerët, ndërsa Real e “mbylli” takimin në minutën e 90-të me golin e Brahim Diaz, i cili pas një pasimi brenda zonës krijoi hapësirë dhe realizoi për 4-1.
Bilbao shënoi edhe një herë, kur Izeta shënoi në minutën 90+1 për 4-2, duke i dhënë fund një dueli me gola dhe ritëm të lartë në minutat e fundit./Telegrafi/