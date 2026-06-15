Dështon Josko Gvardiol, Jose Mourinho i nis kontaktet me yllin tjetër të Man Cityt
Real Madridi po planifikon një rindërtim të madh të skuadrës dhe Jose Mourinho duket i vendosur të përforcojë repartin defensiv me emra të nivelit më të lartë.
Sipas gazetarit Ben Fernandes Santos, trajneri portugez ka vendosur kontakte direkte me qendërmbrojtësin e Manchester Cityt, Ruben Dias, me synimin për ta bindur të transferohet në "Santiago Bernabeu".
Raporti pretendon se Mourinho ka zhvilluar biseda të detajuara me reprezentuesin portugez, duke i shpjeguar projektin sportiv dhe rolin që do të kishte në skuadrën madrilene. Trajneri portugez thuhet se e konsideron Diasin një nga objektivat kryesorë për afatin kalimtar të verës.
Po ashtu, raportohet se presidenti Florentino Perez i ka dhënë Mourinhos liri të plotë në përzgjedhjen e përforcimeve, ndërsa mbrojtësi i Manchester Cityt, i vlerësuar rreth 55 milionë euro, është në krye të listës së dëshirave.
Një faktor që mund të favorizojë Real Madridin në këtë operacion është marrëdhënia e ngushtë profesionale mes superagjentit Jorge Mendes, Mourinhos dhe vetë Ruben Diasit.
Megjithatë, deri tani nuk ka pasur konfirmim zyrtar nga Real Madridi, Manchester City apo përfaqësuesit e lojtarit për ekzistencën e negociatave. Për këtë arsye, informacioni duhet të trajtohet si raportim mediatik dhe jo si marrëveshje e avancuar.
Dias ka qenë një nga shtyllat kryesore të Manchester Cityt që nga transferimi i tij nga Benfica në vitin 2020, duke fituar trofe të shumtë në Angli dhe Evropë. Përvoja, lidershipi dhe cilësitë e tij mbrojtëse e bëjnë atë një profil që përshtatet me kërkesat e Mourinhos për ndërtimin e një skuadre konkurruese në të gjitha frontet./Telegrafi/