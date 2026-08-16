E kryer, Barcelona arrin marrëveshje me Man Cityn për Rodrin
Barcelona ka arritur marrëveshje në parim me Manchester Cityn për transferimin e mesfushorit Rodri, sipas The Athletic dhe gazetarit David Ornstein.
Marrëveshja kap vlerën e 76.5 milionë eurove, me Manchester Cityn që do të përfitojë 60 milionë euro menjëherë, ndërsa pjesa tjetër prej 16.5 milionë eurosh do të paguhet përmes bonuseve që konsiderohen lehtësisht të arritshme.
Rodri pritet të nënshkruajë kontratë katërvjeçare me kampionët e La Ligas, ndërsa nuk pritet të ketë probleme sa i përket kushteve personale mes lojtarit dhe klubit katalanas.
30-vjeçari kishte preferuar transferimin te Barcelona përpara opsioneve të tjera, përfshirë Real Madridin, pasi kishte hyrë në vitin e fundit të kontratës së tij me Manchester Cityn.
Rodri do t’u bashkohet shtatë bashkëlojtarëve të tij nga Kombëtarja e Spanjës që fituan Kupën e Botës 2026, pasi mesfushori zhvilloi një turne të shkëlqyer dhe u shpërblye me çmimin si lojtari më i mirë i turneut.
Barcelona vendosi të intensifikojë përpjekjet për transferimin e Rodrit për të përforcuar mesfushën, veçanërisht pas lëndimit të rëndë në gju të Frenkie de Jongut, i cili pritet të mungojë për një periudhë të gjatë.
Me largimin e tij, Rodri i jep fund një periudhe të jashtëzakonshme te Manchester City, ku fitoi katër tituj të Premier League, ndërsa ishte gjithashtu autori i golit vendimtar në finalen e Ligës së Kampionëve në vitin 2023.
Transferimi te Barcelona pritet të jetë një nga lëvizjet më të mëdha të kësaj vere, me katalanasit që po sigurojnë një prej mesfushorëve më të mirë në botë./Telegrafi/