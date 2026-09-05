Flick tregon se cilin lojtar e konsideron si zgjedhjen e parë për numër 9 të Barcelonës
Trajneri Hansi Flick ka shpjeguar pse vazhdon ta përdorë Raphinhan si sulmuesin qendror të Barcelonës në fillim të sezonit të ri të La Ligës.
Braziliani ka qenë titullar në të tre ndeshjet e ligës në rolin e numrit 9 dhe e ka justifikuar shpejt vendimin e trajnerit të tij, duke shënuar pesë gola gjatë asaj periudhe.
Raphinhas i është dhënë gjithashtu shiriti i kapitenit pasi u zgjodh si kapiteni i parë i Barcelonës për sezonin 2026/27.
Përpara udhëtimit të së shtunës në Valencia, Flick u pyet për vendimin e tij për ta vendosur anësorin në mesfushë dhe e bëri të qartë preferencën e tij.
“Raphinha është opsioni ynë më i mirë për pozicionin e numrit 9”, tha trajneri gjerman.
Flick dha gjithashtu një përditësim mbi Gabriel Jesus, duke konfirmuar se transferimi i ri është gati për t’u aktivizuar dhe mund të prezantohet pas pjesës së parë në Mestalla.
Prandaj, Barcelona do të ketë në dispozicion një tjetër opsion sulmues, ndërsa kërkon të ruajë nisjen perfekte të sezonit të ligës. /Telegrafi/