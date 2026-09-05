Barcelona zgjedh kapitenët e ekipit, Yamal njëri nga ta
Barcelona ka finalizuar grupin e saj prej pesë kapitenësh për sezonin 2026/27, me Raphinha, Pedri, Eric Garcia, Frenkie de Jong dhe Lamine Yamal që do të marrin rolet.
Sipas gazetës Mundo Deportivo, Hansi Flick fillimisht zgjodhi Raphinha, Pedri dhe Eric Garcia si kapitenë të përhershëm përpara se skuadra të zhvillonte një votim për të përcaktuar pozicionet e mbetura.
Trajneri gjerman tani ka konfirmuar Raphinha dhe Pedri si kapitenët e parë dhe të dytë përkatësisht, duke reflektuar ndikimin e tyre si në fushë ashtu edhe jashtë saj. Raphinha gëzon besimin e veçantë të Flick dhe tashmë e ka ngritur trofeun Joan Gamper si kapiten këtë sezon.
🎯Ya hay capitanes del Barça: Raphinha, Pedri, Eric Garcia, De Jong y Lamine Yamalhttps://t.co/LLy4zs5ld3
✍️@ffpolo + @martinezferran pic.twitter.com/j8SFTuKHW2
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 4, 2026
Eric Garcia dhe De Jong u zgjodhën më pas nga shokët e tyre të ekipit, ndërsa Lamine Yamal doli si emri i fundit befasues pavarësisht se është vetëm 19 vjeç.
Garcia ka fituar më shumë respekt brenda skuadrës përmes disiplinës dhe lidershipit të tij, ndërsa De Jong është një nga figurat më me përvojë në dhomën e zhveshjes pas largimit të Marc-Andre ter Stegen.
Përzgjedhja e Yamalit nxjerr në pah statusin e tij si figura kryesore sulmuese e Barcelonës dhe një nga yjet më të mëdhenj të ekipit. /Telegrafi/