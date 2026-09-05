Shqetësime te Barcelona, Yamal mungon në stërvitjen para ndeshjes me Valencian
Barcelona është shqetësuar përpara ndeshjes të së dielës në La Liga kundër Valencias, pasi Lamine Yamal mungoi në seancën e fundit stërvitore para ndeshjes.
Anësori 19-vjeçar nuk mori pjesë në seancën stërvitore të ditës së sotme (e shtunë), duke e lënë të pasigurt disponueshmërinë e tij për ndeshjen në Mestalla.
Yamal ka qenë një nga lojtarët kryesorë në nisjen perfekte të Barcelonës për këtë sezon, me skuadrën e Hansi Flick që mblodhi nëntë pikë nga fitoret ndaj Elche, Athletic Club dhe Rayo Vallecano.
‼️ Último entrenamiento del Barça antes de viajar a Valencia 🔵🔴
⚠️ Lamine Yamal no salta al césped
Gabriel Jesus y Gavi con en grupo, apuntan a la convocatoria ✅
🛫 El equipo vuela esta tarde al destino del partido de mañana a las 16:15 h
🎥 @Guillembp01 pic.twitter.com/Bec8PKQrV8
— Jijantes FC (@JijantesFC) September 5, 2026
Flick pritet të japë më shumë informacion në lidhje me mungesën e Yamal gjatë konferencës së tij për shtyp para ndeshjes. Anësori u konfirmua gjithashtu si një nga pesë kapitenët e Barcelonës të shtunën pas një votimi midis skuadrës.
Lajme më të mira pati edhe në skuadër, pasi Gavi dhe lojtari i ri Gabriel Jesus u stërvitën me grupin dhe mund të përfshihen në skuadër. Frenkie de Jong dhe Roony Bardghji mbeten jashtë fushave për shkak të lëndimeve afatgjata në gju.
Ndryshe, Barcelona do të udhëtojë për në Valencia të shtunën pasdite. /Telegrafi/