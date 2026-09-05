Benzema te Barcelona? Fabrizio Romano zbulon të vërtetën
Karim Benzema nuk do t'i bashkohet Barcelonës pas largimit nga Al-Hilal, sipas gazetarit të transferimeve Fabrizio Romano.
Ish-sulmuesi i Real Madridit u bë objekt spekulimesh pas largimit të tij nga klubi saudit, me sugjerime se ai mund të bënte një rikthim surprizë në futbollin evropian. Megjithatë, Romano i ka hedhur poshtë këto pretendime, duke konfirmuar se Benzema nuk iu ofrua kurrë Barcelonës.
“Karim Benzema nuk iu ofrua Barcelonës dhe Karim Benzema nuk do të shkojë në klube evropiane”, ka thënë Romano.
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Gazetari shtoi se 38-vjeçari tani ka dy mundësi për fazën tjetër të karrierës së tij: të dalë në pension ose të vazhdojë të luajë në Lindjen e Mesme.
Benzema u largua nga Al-Hilal pasi trajneri Simone Inzaghi vendosi që ai nuk ishte më i nevojshëm për planet e tij. Disponueshmëria e tij më pas nxiti thashethemet për një transferim të mundshëm, duke përfshirë edhe lidhjet me Barcelonën.
Megjithatë, Barcelona e ka forcuar tashmë sulmin e saj me Gabriel Jesus dhe është e kënaqur me opsionet aktuale. Prandaj, e ardhmja e Benzemas duket gjithnjë e më shumë e mundshme të mbetet jashtë futbollit evropian. /Telegrafi/