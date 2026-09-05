Vrasje në tentativë në Prishtinë
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të vrasjes në tentativë në një lokal në rrugën “Lidhja e Pejës” në Prishtinë.
Lajmin e konfirmoi për Telegrafin zëdhënësja e Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.
“Sot rreth orës 04:00 kemi marrë informatën për një person të plagosur me armë zjarri,në një lokal në rrugën ‘Lidhja e Pejës’ në Prishtinë.
Personi i plagosur A.B (mashkull) është dërguar për trajtim mjekësor”, tha ajo.
Tutje Ahmeti njoftoi se policia më koordinim me prokurorinë, ka nisur një hetim lidhur me rrethanat e këtij rasti i cili është cilësuar si vrasje në tentativë. /Telegrafi/
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