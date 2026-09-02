Nga Pogba te Benzema, Alaba dhe Brozovic, shumë yje aktualisht janë pa kontratë dhe mund të transferohen falas
Tregu i futbollit aktualisht ofron një numër të pabesueshëm emrash të njohur të futbollistëve që janë në dispozicion plotësisht falas edhe pas mbylljes së afatit kalimtar veror 2026.
Edhe pse afati i transferimeve verore ka përfunduar në shumicën e ligave evropiane, klubet ende kanë mundësinë të nënshkruajnë lojtarë pa kontratë aktive.
Një listë interesante e lojtarëve të lirë është shfaqur në rrjetet sociale, duke tërhequr shumë vëmendje nga tifozët në të gjithë botën.
Mbyllet afati kalimtar veror 2026, të gjitha transferimet në Ligën Premier, La Liga, Serie A, Bundesliga dhe Ligue 1
Mbrojtës me përvojë si Sergio Ramos, Dani Carvajal dhe David Alaba dallohen midis emrave më të famshëm.
Mesfusha në këtë listë të pazakontë udhëhiqet nga Paul Pogba, i cili u rikthye nga pezullimi, dhe lojtari kroat Marcelo Brozovic.
Përveç tyre, ka edhe ish-yje të mëdhenj të futbollit evropian si Philippe Coutinho, Renato Sanches dhe Yves Bissouma.
Arsenali sulmues që aktualisht nuk ka asnjë angazhim në klub duket gjithashtu jashtëzakonisht mbresëlënës.
🚨💡 Some of the main free agents currently available on the market.
🇫🇷 Paul Pogba
🏴 Jadon Sancho
🇪🇸 Dani Carvajal
🇪🇸 Sergio Ramos
🇫🇷 Karim Benzema
🇦🇹 David Alaba
🇧🇷 Philippe Coutinho
🇨🇮 Yves Bissouma
🏴 Raheem Sterling
🇩🇿 Riyad Mahrez
🇺🇦 Oleksandr Zinchenko
🇨🇮 Wilfried Zaha
🇭🇷… pic.twitter.com/FOkBpTDADA
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2026
Klubet që kërkojnë përforcime në sulm mund të zgjedhin midis Karim Benzema, Mauro Icardi, Jadon Sancho, Raheem Sterling, Riyad Mahrez dhe Wilfried Zaha.
Është interesante që në listë është edhe përfaqësuesi ukrainas Oleksandr Zinchenko, shkathtësia e të cilit mund të jetë e dobishme për shumë ekipe.
Mbetet të shihet se cilët nga këta yje të famshëm do të gjejnë një mjedis të ri në ditët në vijim dhe do të vazhdojnë karrierën e tyre të pasur. /Telegrafi/