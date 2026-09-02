Identifikohen autorët e dyshuar të sulmit në Leipzig
Pas përpjekjes për një sulm me bombë ndaj aeroplanëve të ngarkesave në aeroportin e Leipzigut, hetuesit gjermanë kanë identifikuar dy burra me lidhje me Rusinë, të cilët dyshohen se kanë planifikuar operacionin.
Bëhet fjalë për një burrë të lindur në Rusi, me pasaportë letoneze, dhe një shtetas bjellorus me pasaportë ruse. Të dy ishin të njohur më herët për policinë.
Sipas mediave gjermane, dyshohet se ata qëndrojnë pas një sulmi me dron të ndodhur në fillim të gushtit. Ministri i Brendshëm gjerman, Alexander Dobrindt, e cilësoi operacionin si të planifikuar në mënyrë profesionale dhe të realizuar me “nivel të lartë ekspertize teknike dhe përpjekje të konsiderueshme organizative”.
Dobrindt tha se sulmi tregon një model tashmë të njohur të veprimtarisë hibride ruse në Evropë. Sipas qeverisë gjermane, Rusia mban përgjegjësi për sulmin e 4 gushtit, ndërsa hetimi vazhdon nën nivel të lartë konfidencialiteti.
Hetuesit besojnë se burri me origjinë ruse dhe pasaportë letoneze ka shërbyer si koordinator logjistik dhe instruktor i operacionit. Ai dyshohet se hyri në Gjermani në fund të korrikut përmes aeroportit të Berlinit dhe më pas udhëtoi me makinë me qira drejt Leipzigut. Dy ditë para sulmit të dështuar, ai u largua përsëri nga Gjermania përmes Berlinit.
Gjurmët e ADN-së të gjetura në vendngjarje çuan hetuesit te i dyshuari i dytë. Materiali gjenetik u gjet në një nga dronët, në pjesën e brendshme të një ene të mbushur me eksploziv dhe në një antenë të vendosur në një pemë pranë aeroportit për të forcuar sinjalin e dronëve që kontrolloheshin përmes telefonit.
Krahasimi me bazat evropiane të të dhënave zbuloi përputhje në Lituani dhe Finlandë, duke çuar autoritetet te një shtetas bjellorus, i cili më parë ishte regjistruar në disa vende për vepra të tjera penale. Ai kishte hyrë në Gjermani me një vizë turistike italiane, të lëshuar në fund të prillit nga ambasada italiane në Minsk.
Ekspertët e Zyrës Federale të Policisë Kriminale (BKA) besojnë se në sulm mund të jenë përdorur më shumë dronë sesa mendohej fillimisht. Deri tani janë gjetur tre pajisje, të plota ose në pjesë. Megjithatë, hetuesit janë skeptikë nëse të dyshuarit do të përballen ndonjëherë me drejtësinë, pasi ata besohet se janë larguar nga Evropa.
Moska ka mohuar çdo përgjegjësi për incidentin. Ambasada ruse në Berlin e ka cilësuar atë si një “provokim të sajuar me nxitim” dhe ka shprehur shqetësimin për atë që e përshkroi si një valë të re të “histerisë antiruse” në Gjermani. /Telegrafi/