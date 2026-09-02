Erdogan kërcënon Greqinë: Ndaloni armatosjen e ishujve
Recep Tayyip Erdogan i ka bërë thirrje Greqisë që të ndalojë armatosjen e ishujve që kanë status të çmilitarizuar, duke paralajmëruar se qasja paqësore e Turqisë nuk duhet të interpretohet si shenjë dobësie.
Presidenti i Turqisë i bëri këto deklarata duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve gjatë fluturimit të kthimit nga Bishkeku, ku kishte marrë pjesë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait, të mbajtur në Kirgistan.
“Greqia duhet të heqë dorë nga kjo rrugë e gabuar dhe të ndalojë armatosjen e ishujve me status të çmilitarizuar. Historia është një udhërrëfyes shumë i mirë për ata që nxjerrin mësime prej saj”, tha ai.
Erdogan tha se Turqia dëshiron që marrëdhëniet me Greqinë të zhvillohen mbi bazën e fqinjësisë së mirë, duke theksuar se Ankaraja ka vepruar vazhdimisht në mënyrë të sinqertë dhe konstruktive.
“Turqia nuk ka pretendime ndaj territorit të të tjerëve, por nuk do të lejojë askënd t’i shkelë të drejtat e saj. Kushdo që e interpreton qasjen e qetë dhe të arsyeshme të Turqisë si dobësi, po bën një gabim të madh”, tha ai, duke shtuar se injorimi i marrëveshjeve ndërkombëtare nuk do t’i sjellë dobi askujt.
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Lideri turk tha gjithashtu se në Bishkek zhvilloi një takim “shumë produktiv” dhe “shumë të sinqertë” me presidentin rus Vladimir Putin. Sipas tij, në takim u diskutua për luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, si dhe për energjinë, tregtinë, turizmin dhe investimet.
Ai theksoi se Turqia është e gatshme të bëjë gjithçka që mundet për të mbështetur procesin e paqes mes Rusisë dhe Ukrainës. “Është fakt se do të fitojë paqja, jo lufta”, tha Erdogan.
Duke folur për Aleancën e Mbrojtjes mes Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, Erdogan tha se takimi i parë i Komitetit Strategjik Politik dhe Ushtarak të tri vendeve në Stamboll ishte një hap i rëndësishëm drejt funksionalizimit të aleancës.
Ai tha se ministrat e jashtëm, ministrat e mbrojtjes dhe shefat e shtabeve të përgjithshme të tri vendeve diskutuan krijimin dhe aktivizimin e sekretariatit, bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes, trajnimin ushtarak, standardizimin, si dhe shkëmbimin e informacioneve mbi kërcënimet, kapacitetet dhe burimet.
Erdogan tha se disa vende kanë reaguar hapur ose privatisht ndaj krijimit të kësaj aleance, por theksoi se ajo është krijuar me synimin për të rritur stabilitetin dhe sigurinë rajonale. /Telegrafi/