Grenell me tjetër reagim: Kush po e mbron Kushtetutën në Kosovë? Kuvendi duhet të konstituohet brenda 30 ditësh
I dërguari i posaçëm i presidentit amerikan për misione të veçanta, Richard Grenell, ka kritikuar Kosovën për moskonstituimin e Kuvendit brenda afatit të përcaktuar me Kushtetutë.
Grenell ka reaguar të mërkurën përmes një postimi në rrjetin social “X”, duke ngritur pyetjen se kush në Kosovë po e mbron Kushtetutën.
“Kush po e mbron Kushtetutën në Kosovë? Kushtetuta është e qartë: Kuvendi duhet të konstituohet brenda 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve. Është dita e 50-të”, ka shkruar Grenell.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka certifikuar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit më 8 korrik 2026. Sipas nenit 66 të Kushtetutës, seanca konstituive e Kuvendit duhet të mbahet brenda 30 ditësh nga shpallja zyrtare e rezultateve.
Seanca konstituive e legjislaturës së re ka filluar më 6 gusht, por procesi nuk është përmbyllur për shkak të pamundësisë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit.
Gjykata Kushtetuese ka sqaruar se konstituimi nuk nënkupton vetëm mbajtjen fizike të seancës, por përfundimin e veprimeve kushtetuese që e bëjnë Kuvendin funksional.
Nuk e votojnë Sejdiun për president, ish emisari amerikan Grenell mbështet gjashtë deputetët e LDK-së
Më 31 gusht, Vetëvendosje dhe LDK-ja arritën marrëveshje për të mbështetur Bekim Sejdiun për president të Kosovës, në një përpjekje për t'i dhënë fund bllokadës institucionale, por 6 deputetë të LDK-së po refuzojnë një dakordim të ti./Telegrafi/
Who in #Kosovo is defending their Constitution?
The Constitution is clear: the Assembly must be constituted within 30 days of the certification of election results.
It’s day 50.
— Richard Grenell (@RichardGrenell) September 2, 2026