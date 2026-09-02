Helikopteri me propagandistë rusë del nga rruga dhe përmbyset gjatë uljes
Helikopteri që transportonte propagandistë rusë bën ulje të detyruar në një rrugë të frekuentuar.
Një helikopter rus Mi-8, që transportonte gazetarë dhe punonjës të komisionit zgjedhor, ka bërë një ulje të detyruar pranë një rruge të frekuentuar.
Helikopteri devijoi nga trajektorja, përfundoi në një kanal anësor dhe u përmbys në njërën anë.
Ngjarja ndodhi teksa helikopteri po i afrohej një piste ajrore në ishullin Sahalin dhe papritur filloi të humbiste lartësi.
Mjeti po kthehej nga Kepi Patience, ku po zhvillohej votimi i hershëm për zgjedhjet e Dumës Shtetërore të Rusisë.
Deri më tani nuk janë bërë të ditura detaje të plota për shkakun e incidentit apo nëse ka persona të lënduar. /Telegrafi/
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