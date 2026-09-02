Tensionet janë përshkallëzuar në Kiev pas një përplasjeje të pazakontë mes dy prej strukturave kryesore të sigurisë së Ukrainës.

Hetues nga Byroja Shtetërore e Hetimit (SBI) dhe komandanti i Qendrës së Operacioneve Speciale “Alpha”, pjesë e Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës (SSU), kanë mbërritur në vendin ku po zhvillohet një përplasje mes Inteligjencës së Mbrojtjes së Ukrainës (DIU) dhe SSU-së.

Sipas burimeve të Ukrainska Pravda, tre pjesëtarë të DIU-së janë plagosur gjatë konfrontimit, transmeton Telegrafi.

Pas përshkallëzimit të situatës, në vendngjarje kanë nisur të mbërrijnë përfaqësues të të dyja strukturave të sigurisë.

Më pas kanë mbërritur edhe hetuesit e SBI-së, ndërsa pjesëtarët e SSU-së dhe DIU-së kanë rënë dakord të shkarkojnë armët, në mënyrë që hetuesit të mund të kryejnë veprimet hetimore.

Zona është izoluar dhe personave të jashtëm nuk po u lejohet hyrja në vendngjarje.

Mbërritja e komandantit të Qendrës së Operacioneve Speciale “Alpha” tregon për nivelin e lartë të ndjeshmërisë së situatës.

Përplasja mes DIU-së dhe SSU-së është veçanërisht e pazakontë, pasi të dyja janë institucione kyçe të sigurisë ukrainase dhe kanë rol të rëndësishëm në luftën kundër Rusisë.

Për momentin, rrethanat që çuan në konfrontim dhe arsyeja e plagosjes së tre pjesëtarëve të DIU-së mbeten të paqarta, ndërsa hetuesit kanë nisur të dokumentojnë incidentin. /Telegrafi/

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