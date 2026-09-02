Përplasje e përgjakshme midis shërbimeve sekrete në Kiev, qëlluan njëri-tjetrin, plagosen tre prej tyre
Tensionet janë përshkallëzuar në Kiev pas një përplasjeje të pazakontë mes dy prej strukturave kryesore të sigurisë së Ukrainës.
Hetues nga Byroja Shtetërore e Hetimit (SBI) dhe komandanti i Qendrës së Operacioneve Speciale “Alpha”, pjesë e Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës (SSU), kanë mbërritur në vendin ku po zhvillohet një përplasje mes Inteligjencës së Mbrojtjes së Ukrainës (DIU) dhe SSU-së.
Sipas burimeve të Ukrainska Pravda, tre pjesëtarë të DIU-së janë plagosur gjatë konfrontimit, transmeton Telegrafi.
Pas përshkallëzimit të situatës, në vendngjarje kanë nisur të mbërrijnë përfaqësues të të dyja strukturave të sigurisë.
Më pas kanë mbërritur edhe hetuesit e SBI-së, ndërsa pjesëtarët e SSU-së dhe DIU-së kanë rënë dakord të shkarkojnë armët, në mënyrë që hetuesit të mund të kryejnë veprimet hetimore.
Zona është izoluar dhe personave të jashtëm nuk po u lejohet hyrja në vendngjarje.
Mbërritja e komandantit të Qendrës së Operacioneve Speciale “Alpha” tregon për nivelin e lartë të ndjeshmërisë së situatës.
Përplasja mes DIU-së dhe SSU-së është veçanërisht e pazakontë, pasi të dyja janë institucione kyçe të sigurisë ukrainase dhe kanë rol të rëndësishëm në luftën kundër Rusisë.
Për momentin, rrethanat që çuan në konfrontim dhe arsyeja e plagosjes së tre pjesëtarëve të DIU-së mbeten të paqarta, ndërsa hetuesit kanë nisur të dokumentojnë incidentin. /Telegrafi/
Suspected Shootout Between SBU and HUR Officers Occurs at Night in Kyiv
Telegram channels reported gunfire near a residential building on Yuria Shumskoho Street in Kyiv. According to their reports, SBU officers arrived at the location along with Stepan Kaplunov, the deputy… pic.twitter.com/Ilt55zIY1S
— Sota News (@sotanews) September 2, 2026