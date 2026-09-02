Një gjeneral, pesë ushtarë, një xhevahir... dhe "qershia mbi tortë" që mungoi
Real Madridi e ka mbyllur një afat kalimtar veror shumë aktiv, duke bërë disa përforcime të rëndësishme për sezonin 2026/27.
Klubi madrilen ishte ndër skuadrat më aktive në javët e para të afatit, ndërsa në fund të merkatos drejtuesit e “Los Blancos” mund të ndihen të kënaqur me punën e bërë, pavarësisht një transferimi të madh që nuk arritën ta realizonin.
Sipas MARCA-s, Real Madridi e konsideron afatin kalimtar të suksesshëm, ndërsa i vetmi peng është Rodri, i cili zgjodhi të mos transferohej në Santiago Bernabéu.
Mourinho, “gjenerali” i projektit të ri
Lëvizja e parë e madhe ishte emërimi i Jose Mourinhos si trajner. Portugezi ishte pjesë e projektit të Florentino Pérez që gjatë fushatës presidenciale dhe më pas u zyrtarizua si trajner i Real Madridit për sezonin e ri.
Në aspektin e lojtarëve, madrilenët realizuan disa transferime të rëndësishme. Marc Cucurella ishte një prej surprizave më të mëdha. Mbrojtësi spanjoll iu bashkua Real Madridit për 55 milionë euro, duke u bërë një prej blerjeve më të shtrenjta të klubit gjatë kësaj vere.
Më pas në Madrid mbërritën edhe Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté dhe Carlos Espí. Por transferimi më i shtrenjtë ishte ai i Yan Diomande, për të cilin Real Madridi pagoi 125 milionë euro te RB Leipzig.
Klubi madrilen po menaxhon me kujdes paraqitjet e talentit nga Bregu i Fildishtë, duke shmangur presionin e madh që mund të krijojë shuma e lartë e transferimit.
Rodri, “qershia mbi tortë” që mungoi
Pavarësisht gjithë këtyre përforcimeve, Real Madridi kishte tentuar edhe një goditje tjetër të madhe: Rodrin.
Mesfushori, i cili më parë ishte pjesë e Manchester Cityt, ishte objektivi që Mourinho e konsideronte si “qershinë mbi tortë” të merkatos së Real Madridit. Megjithatë, Rodri vendosi të zgjedhë Barcelonën.
Sipas burimeve të cituara nga MARCA, vendimi i mesfushorit spanjoll nuk ishte i lidhur me aspektin financiar, pasi oferta e Real Madridit ishte shumë konkurruese dhe, sipas këtyre burimeve, mund të ketë qenë edhe më e mirë financiarisht se ajo e Barcelonës.
Kështu, Real Madridi fitoi disa duele në afatin kalimtar, por në fund humbi atë që e konsideronte si transferimin ideal për ta kompletuar skuadrën.
Një afat kalimtar i financuar nga akademia
Një tjetër aspekt që e kënaq drejtuesit e Real Madridit është bilanci financiar.
Sipas MARCA-s, klubi ka gjeneruar rreth 211 milionë euro nga shitjet e lojtarëve të akademisë, ndërsa vetëm largimi i Chema Andrés drejt Brightonit solli një shumë të konsiderueshme në arkën e klubit.
Në këtë mënyrë, Real Madridi ka arritur të bëjë investime të mëdha në skuadër, duke ruajtur njëkohësisht një bilanc të shëndetshëm.
Me Mourinhon në stol dhe me gjashtë përforcime të rëndësishme, Real Madridi e nis sezonin e ri me pritshmëri të mëdha.
Rodri është i vetmi transferim për të cilin në Madrid mund të mbetet një shije e hidhur, por në tërësi klubi e konsideron merkaton verore si shumë të suksesshme. /Telegrafi/