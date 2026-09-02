George Clooney vlerësohet me çmimin e Luanit të Artë në Venecia: Filmat nuk i ndalojnë luftërat, por bëjnë diçka të jashtëzakonshme
George Clooney mori një Luan të Artë nderi për arritje jetësore në hapjen e Festivalit të Filmit në Venecia, ku mbajti një fjalim rreth artit dhe politikës.
Çmimi iu dorëzua nga mikesha dhe kolegia e tij e vjetër Laura Dern, e cila e përshkroi Clooney-n si një aktor me integritet të madh dhe një njeri të përkushtuar ndaj të tjerëve. Clooney e filloi fjalimin me një ton shakaje duke thënë:
"Kur të thonë se do të marrësh një çmim për arritje jetësore, vetëm dy gjëra të vijnë në mendje. E para është çfarë nderi i jashtëzakonshëm është, dhe e dyta është, a dinë ata diçka që unë nuk e di?"
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Pastaj ai u kujtua për karrierën e tij 45-vjeçare dhe tha se rruga e tij ishte një seri rastësish të lumtura, me ndihmën e njerëzve që i dhanë mundësi dhe mbështetje.
Duke folur për kinemanë botërore dhe klimën politike, Clooney tha se njerëzit në mbarë botën ndajnë të njëjtat emocione dhe frikëra.
Foto: Reuters
"Njerëzit e parë që regjimet autoritare përpiqen t'i heshtin nuk janë politikanët. Ata janë gazetarë që bëjnë pyetje. Ata janë artistë që refuzojnë përgjigje të lehta. Ata janë regjisorë, shkrimtarë, aktorë dhe muzikantë që këmbëngulin se dikush që nuk e keni takuar kurrë është i denjë për empatinë tuaj. Historitë janë gjithmonë të rrezikshme për ata që përhapin frikë. Njerëzit që kanë frikë nga librat, muzika dhe historitë nuk janë kurrë heronjtë e historisë. Pra, po, filmat nuk i ndalojnë luftërat. Ata nuk e ulin inflacionin. Ata nuk zgjidhin problemet e zgjedhjeve, por bëjnë diçka të jashtëzakonshme. Ata na kujtojnë se një i huaj nuk është kurrë i huaj dhe se ai mund të jetë thjesht heroi në historinë e dikujt tjetër. Dhe nëse ende mund të ulemi së bashku në errësirë dhe të kujdesemi për njerëzit që nuk i kemi takuar kurrë, mendoj se mund të jemi në rregull", tha ai.
Foto: Reuters
Marrëdhënia e Clooney-t me Venice-n ka vazhduar prej dekadash. Ai mbërriti në festival për herë të parë në vitin 1998 me filmin "Out of Sight", dhe më vonë disa nga titujt më të rëndësishëm të karrierës së tij u shfaqën atje, duke përfshirë "Michael Clayton", "Burn After Reading", "Gravity" dhe "Good Night, and Good Luck", zbulimi i tij regjisorial që u vlerësua për skenarin. /Telegrafi/
Foto: Reuters
Foto: Reuters