Spektakël mode në Venecia, Alessandra Ambrosio shkëlqen në Festivalin e Filmit
Ka nisur edicioni i 83-të i Festivalit të Filmit në Venecia, ndërsa moda e lartë ka marrë zyrtarisht vëmendjen në tapetin e kuq.
Festivali prestigjioz u hap të mërkurën me premierën botërore të filmit “Ink”, me regji nga Danny Boyle. Bëhet fjalë për një dramë të bazuar në shfaqjen e vlerësuar me çmimin Tony, të shkruar nga James Graham, e cila trajton ngritjen e perandorisë së tabloideve të Rupert Murdoch.
Që në mbrëmjen e parë, tapeti i kuq u mbush me emra të njohur të kinemasë dhe modës, duke u dhënë fotografëve mjaft momente për t’i fiksuar.
Mes tyre ishte George Clooney, i cili u shfaq krah bashkëshortes së tij, Amal Clooney, ndërsa modelja Bianca Balti tërhoqi vëmendjen me një paraqitje të veçantë, duke u shfaqur me krahë engjëllorë.
Yjet kryesorë të filmit “Ink”, Jack O’Connell, Guy Pearce dhe Claire Foy, parakaluan në tapetin e kuq për premierën botërore.
Për këtë mbrëmje, Claire Foy zgjodhi një fustan të kuq të ndezur me prerje të drejtë, të cilin e kompletoi me doreza të gjata prej lëkure në të njëjtën ngjyrë.
Ndërkohë, çifti Clooney u shfaq i koordinuar në veshje të zeza. George zgjodhi një smoking klasik me papion, ndërsa Amal shkëlqeu përkrah tij me një fustan të gjatë dhe të ngushtë të zi, me rripa të hollë.
Edhe aktorja Laura Dern, 59 vjeçe, tërhoqi vëmendjen me një fustan rozë prej sateni nga stilistja Emilia Wickstead, të cilin e veshi si në premierë, ashtu edhe në festën e organizuar për hapjen e festivalit.
Një prej paraqitjeve më të komentuara të mbrëmjes ishte ajo e supermodeles braziliane Alessandra Ambrosio.
Modelja u shfaq me një fustan të zi tepër të ngushtë, me pjesën e sipërme të strukturuar si korse dhe një dekolte të theksuar. Materiali i mbledhur përgjatë fustanit ndiqte linjat e trupit të saj, duke e bërë paraqitjen edhe më elegante dhe tërheqëse.
Ambrosio e kompletoi pamjen me një set bizhuterish diamanti, përfshirë një gjerdan, byzylyk dhe disa unaza.
Ndërkohë, modelja italiane Bianca Balti, 42 vjeçe, ishte një tjetër prej figurave që spikati në tapetin e kuq.
Ajo u shfaq me një krijim skulpturor në ngjyrë rozë pastel. Fustani me korse kishte edhe një bisht të gjatë, por ajo që vodhi gjithë vëmendjen ishin krahët e bardhë që ngriheshin nga pjesa e pasme e veshjes, duke i dhënë paraqitjes një pamje spektakolare dhe pothuajse engjëllore. /Telegrafi/